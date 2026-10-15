Tin thế giới sáng 15-10: Ukraine tố SpaceX hạn chế tín hiệu Starlink, gây tê liệt UAV

(GLO)- Ukraine tố SpaceX hạn chế tín hiệu Starlink, gây tê liệt UAV; Houthi tuyên bố tiêm kích Saudi Arabia trúng tên lửa, có nguy cơ rơi; Thủ tướng Israel tuyên bố "phải lật đổ chế độ Iran"... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-10.

Ukraine tố SpaceX hạn chế tín hiệu Starlink, gây tê liệt UAV

Ngày 14-10, Ukraine cáo buộc hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk hạn chế dịch vụ internet vệ tinh Starlink, khiến các máy bay không người lái (UAV) của nước này bị tê liệt.

Quan hệ giữa Kiev và Washington xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu diesel của Nga vào tuần trước và công khai chỉ trích ông Zelensky.

Một tòa chung cư ở Kiev bị tấn công ngày 13-10. Ảnh AP

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Ukraine và Nga đều đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng, mặc dù không bên nào xác nhận điều này. Trong 2 ngày vừa qua, Ukraine nói Nga vẫn ném bom, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào trạm điện của Ukraine.

Giới chức quân sự Ukraine nói rằng SpaceX đã đột ngột ngắt hoạt động của các thiết bị đầu cuối Starlink cấp quân sự mà không đưa ra cảnh báo trước. Điều này khiến Kiev không thể tiếp tục dựa vào hệ thống này để dẫn đường cho máy bay không người lái.

“Các lực lượng phòng vệ của chúng tôi không nhận được cảnh báo về hạn chế này, và điều đó đã dẫn đến tình trạng một số nhiệm vụ bị gián đoạn”, cố vấn của Tổng thống Ukraine Serhiy Beskrestnov viết trên Telegram.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đe dọa dừng chia sẻ thông tin tình báo giúp cảnh báo sớm các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine, để gây sức ép buộc Kiev dừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Houthi tuyên bố tiêm kích Saudi Arabia trúng tên lửa, có nguy cơ rơi

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa bắn trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia trên không phận tỉnh Saada, khiến máy bay có nguy cơ rơi.

Môt tên lửa được lực lượng Houthi tuyên bố phóng nhằm vào Israel, hình ảnh cắt từ video công bố tháng 12-2024. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, cho biết lực lượng này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào máy bay quân sự của Saudi Arabia.

Ông Saree khẳng định mục tiêu là một tiêm kích Eurofighter Typhoon cất cánh từ căn cứ không quân Taif của Saudi Arabia.

Người phát ngôn Houthi tuyên bố chiếc máy bay đã bị tên lửa đánh trúng trực tiếp trên không phận tỉnh Saada, miền bắc Yemen, và có nguy cơ rơi.

Tuy nhiên, Houthi chưa công bố bằng chứng độc lập xác nhận chiếc tiêm kích bị hư hại hoặc mất khả năng hoạt động. Hiện cũng chưa có thông tin xác thực về tình trạng phi công và vị trí của máy bay.

Đến thời điểm bản tin được công bố, phía Saudi Arabia chưa đưa ra xác nhận về vụ việc.

Thủ tướng Israel tuyên bố "phải lật đổ chế độ Iran"

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình công cộng Kan của Israel, ông Netanyahu cho biết Israel đã làm suy yếu đáng kể giới lãnh đạo Iran nhưng vẫn còn phải hoàn tất nỗ lực này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Anadolu

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Thủ tướng Israel cho hay: “Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều hành động. Chúng tôi đã giáng những đòn mạnh mẽ. Họ (Iran) đang ở thời điểm yếu nhất, nhưng chúng tôi cần phải hoàn tất công việc đó”.

Khi được hỏi liệu chính quyền Iran có thể bị lật đổ trước cuộc bầu cử ở Israel vào cuối tháng này hay không, ông Netanyahu đáp: “Không, tôi không nghĩ điều đó khả thi”.

Ông Netanyahu cáo buộc các đối thủ chính trị là Gadi Eisenkot và Yair Golan đã phản đối những nỗ lực lật đổ chính quyền ở Iran, đồng thời nhấn mạnh việc loại bỏ chính quyền Tehran là “cần thiết đối với an ninh của Israel”.

Cùng quan điểm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Netanyahu tuyên bố các chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào Iran đã góp phần ngăn chặn quốc gia Hồi giáo sở hữu vũ khí hạt nhân.

Congo ghi nhận đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất lịch sử, hơn 4.000 người tử vong

Đợt dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo đã vượt 9.000 ca bệnh, khiến hơn 4.000 người tử vong, trong khi công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực và chưa có vaccine đặc hiệu.

Cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) ngày 13-10 cho biết đợt dịch Ebola đang diễn ra tại nước này đã vượt 9.000 ca bệnh, trong đó có hơn 4.000 ca tử vong.

Đây là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại DRC.

Nhân viên y tế tại trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 8-10-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Đợt dịch được công bố vào giữa tháng 5-2026, khởi phát tại tỉnh Ituri ở phía đông bắc DRC. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng virus có thể đã xuất hiện trước đó nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 của nước này.

Dịch đã lan tới 7 tỉnh ở miền Bắc và miền Đông DRC. Nguồn lực y tế hạn chế cùng sự hiện diện của các nhóm vũ trang đang gây khó khăn cho công tác ứng phó. Nhân viên y tế và nhân viên nhân đạo còn đối mặt với sự thiếu tin tưởng từ một bộ phận cộng đồng địa phương. ĐọcTin Tức

Đợt dịch hiện nay do chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt đối với chủng virus này.