Tin thế giới sáng 7-9: Tổng thống Zelensky thông báo diễn biến quan trọng trong đàm phán hoà bình cho Ukraine

(GLO)- Tổng thống Zelensky thông báo diễn biến quan trọng trong đàm phán hoà bình cho Ukraine; Iran tuyên bố lập 'khu vực cấm' gần Eo biển Hormuz; Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân, củng cố năng lực hạt nhân ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-9.

Tổng thống Zelensky thông báo diễn biến quan trọng trong đàm phán hoà bình cho Ukraine

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu đã nhất trí sẽ sớm gặp nhau để tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một nền hòa bình công bằng.

Tổng thống kraine Volodymyr Zelensky đón đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ảnh: NYT

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin tại một cuộc họp báo sau các cuộc đàm phán với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Phát biểu tại họp báo, hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform cho biết Tổng thống Zelensky đã tiết lộ rằng: “Một diễn biến quan trọng là sự tham gia của các đồng nghiệp châu Âu của chúng tôi trong phần thứ ba của cuộc đàm phán. Chúng tôi đã nhất trí rằng Ukraine, châu Âu và Mỹ sẽ gặp nhau trong tương lai gần”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, địa điểm của cuộc gặp tiếp theo vẫn chưa được xác định.

Về phía Mỹ, ông Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài, bền vững thay vì một tình trạng đóng băng xung đột thiếu ổn định.

Iran tuyên bố lập 'khu vực cấm' gần Eo biển Hormuz

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 6-9 tuyên bố Tehran sẽ thiết lập “khu vực cấm” gần eo biển chiến lược Hormuz.

Tàu thương mại tại eo biển Hormuz, ngày 20-6-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), ông Rezaei cho biết cho biết “khu vực cấm bên ngoài Eo biển Hormuz sẽ được công bố trong những ngày tới”.

Cũng theo ông Rezaei, Iran dự kiến sẽ ký thỏa thuận thiết lập hành lang vận tải mới qua Eo biển Hormuz, song chưa cam kết mở lại hoàn toàn tuyến đường biển chiến lược này nếu Mỹ không chấm dứt những cuộc tấn công và các hành động thù địch khác.

Cùng ngày, 3 tàu chở dầu và tàu chở nhiên liệu di chuyển qua tuyến phía Nam của Eo biển Hormuz đã phải đổi hướng và quay trở lại sau khi nhận được cảnh báo từ Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân, củng cố năng lực hạt nhân

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7-9 đưa tin, Triều Tiên đang đẩy nhanh nỗ lực hiện đại hóa hải quân trong bối cảnh ông Kim Jong Un thúc đẩy mở rộng lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân của nước này.

Phát biểu tại lễ đưa tàu vào hoạt động ở thành phố cảng Wonsan, miền Đông Triều Tiên ngày 6-9, ông Kim Jong Un cho rằng việc triển khai tàu khu trục mới tới vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ của Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự lễ hạ thủy tàu khu trục "Kang Kon" tại cảng Wonsan. Ảnh: Reuters

Theo KCNA, tàu khu trục lớp 5.000 tấn mang tên Kang Kon là tàu chiến thứ hai thuộc lớp này được đưa vào biên chế Hải quân Triều Tiên. Trước đó khoảng 3 tháng, tàu khu trục Choe Hyon đã được đưa vào hoạt động tại bờ biển phía Tây nước này.

Ông Kim Jong Un cho biết năng lực trang bị vũ khí hạt nhân trên biển của Triều Tiên đang được thúc đẩy, đồng thời khẳng định nước này sẽ tiếp tục mở rộng các "tài sản chiến lược mạnh nhất" tại những vùng biển trọng yếu nhằm bảo vệ chủ quyền trên biển và an ninh khu vực. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho biết tàu Kang Kon sẽ là một bộ phận trong hệ thống đáp trả hạt nhân của nhà nước Triều Tiên.

Máy bay chở hàng Amazon lao khỏi đường băng, 5 người thiệt mạng

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi máy bay chở hàng của Amazon Prime Air lao khỏi đường băng và đâm vào nhiều phương tiện trong lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami, Mỹ.

Máy bay chở hàng Amazon lao khỏi đường băng tại Miami, Mỹ khiến 5 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra ngay trước 14h ngày 7-9 (giờ địa phương) khi chiếc máy bay chở hàng của Amazon trong chuyến bay Prime Air 7598 lao khỏi đường băng chéo tại sân bay quốc tế Miami và đâm vào nhiều phương tiện trên mặt đất. Trước đó, Amazon và Cục Hàng không Miami-Dade xác nhận rằng một sự cố đã xảy ra khi máy bay đang cố gắng hạ cánh.

Giới chức cho biết 5 người khác cũng bị thương trong vụ tai nạn, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 767-300, khởi hành từ San Juan, Puerto Rico. Người phát ngôn Amazon cho biết máy bay do hãng hàng không vận tải hàng hóa 21 Air khai thác cho Amazon.

FAA cho biết cơ quan này sẽ tiến hành điều tra vụ tai nạn.