Tin thế giới tối 6-9: Cảnh báo thảm họa tương tự Nepal tại sông băng Argentina

(GLO)- Cảnh báo thảm họa tương tự Nepal tại sông băng Argentina; Nhiều sân bay Indonesia đóng cửa vì tro núi lửa; Iran kêu gọi đoàn kết, phát cảnh báo mới tại Hormuz; Moscow - Kiev tạm dừng tập kích, tín hiệu mới cho đàm phán là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Cảnh báo thảm họa tương tự Nepal tại sông băng Argentina

Các chuyên gia Argentina cảnh báo thị trấn El Chaltén, tỉnh Santa Cruz, miền Nam nước này, có thể chỉ có từ 45 phút đến 1 giờ để sơ tán nếu xảy ra lũ quét từ hồ Laguna Torre tràn xuống thung lũng sông Fitz Roy.

Thị trấn El Chaltén ở Argentina đứng trước nguy cơ thảm họa tương tự ở Nepal. Ảnh nguồn baohaiphong.vn

Nguy cơ được cho là liên quan đến hiện tượng GLOF – lũ quét do vỡ hồ sông băng. Sạt lở đất đá từ sườn núi có thể rơi xuống hồ, tạo sóng lớn phá vỡ đê băng tích tự nhiên, cuốn theo nước, đá, trầm tích và cây cối xuống thung lũng.

Tại El Chaltén, sườn phía Bắc núi Cerro Solo đã có dấu hiệu mất ổn định trong nhiều năm do băng tan làm mất lớp băng nâng đỡ. Các chuyên gia cho biết vết nứt trên sườn núi trong năm qua đã dịch chuyển với tổng mức độ tương đương 7 năm trước đó.

Nếu sạt lở lớn xảy ra, dòng lũ có thể tàn phá đường mòn, khu cắm trại và đe dọa các công trình quan trọng, trong đó có cây cầu dẫn vào thị trấn, trạm khí đốt, nhà máy điện và trạm y tế.

Hội đồng thành phố El Chaltén đang yêu cầu xây dựng kế hoạch sơ tán toàn diện. Các chuyên gia đề xuất thiết lập hệ thống cảnh báo sớm, gồm cảm biến đo mực nước, tốc độ dòng chảy, camera giám sát, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan và phương án thông tin đến người dân.

Nhiều sân bay Indonesia đóng cửa vì tro núi lửa

Núi lửa Anak Krakatau phun trào đã khiến 6 sân bay tại Indonesia phải ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến 301 chuyến bay, trong đó có 58 chuyến quốc tế, và hơn 22.000 hành khách.

Núi lửa Anak Krakatau phun trào ở eo biển Sunda, Indonesia ngày 5-9-2026. Ảnha: AP

Anak Krakatau bắt đầu phun trào từ tối 4-9. Tro núi lửa xuất hiện tại các sân bay vào sáng sớm 5-9. Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia, tro bụi có thể bốc cao tới 6.000 mét ở phía đảo Java và 15.000 mét ở đảo Sumatra cùng một số khu vực thuộc tỉnh Banten.

Sân bay Soekarno-Hatta gần Jakarta và sân bay Husein Sastranegara ở Bandung nằm trong số các cơ sở bị ảnh hưởng. Nhiều hành khách phải tìm chuyến bay thay thế.

Bộ Giao thông Indonesia cho biết các đường bay đến và đi từ Singapore chịu tác động nhiều nhất. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia triển khai các biện pháp can thiệp thời tiết, trong đó có gieo hạt tạo mây nhằm thúc đẩy mưa, giúp rửa trôi tro bụi.

Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang, kính bảo hộ, hạn chế ra ngoài, che đậy nguồn nước và thận trọng khi lái xe do tro bụi có thể làm giảm tầm nhìn. Tàu thuyền qua eo biển Java - Sumatra cũng được yêu cầu tăng cường cảnh giác; phương tiện bị cấm vào khu vực bán kính 3 km quanh núi lửa Anak Krakatau.

Iran kêu gọi đoàn kết, phát cảnh báo mới tại Hormuz

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi người dân đoàn kết để ứng phó với sức ép kinh tế từ Mỹ, đồng thời thừa nhận đời sống người dân đang gặp nhiều khó khăn.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Phát biểu ngày 5-9, ông Pezeshkian cáo buộc Mỹ và các đồng minh tìm cách gây chia rẽ, bất ổn tại Iran. Tổng thống Iran cho rằng các biện pháp gây sức ép kinh tế sẽ không buộc Tehran phải thay đổi chính sách đột ngột.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết lực lượng hải quân đã nhắm mục tiêu vào 3 tàu chở dầu đi vào các tuyến đường mà Iran cho là trái phép tại eo biển Hormuz, cùng 3 tàu liên kết với Mỹ ở những khu vực khác.

IRGC cảnh báo các tàu hoạt động tại Vịnh Ba Tư và khu vực gần eo biển Hormuz không được đi vào những tuyến đường chưa được cấp phép hoặc thực hiện các hành vi đáng ngờ; tàu vi phạm có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích các cuộc tập kích của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu, gọi đây là “hành động gây hấn bất hợp pháp”.

Moscow - Kiev tạm dừng tập kích, tín hiệu mới cho đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5-9 tuyên bố Ukraine sẵn sàng tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Moscow trong 3 ngày, từ ngày 5 đến 7-9, đồng thời kỳ vọng Nga có hành động tương tự đối với Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow, gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, cuộc gặp kéo dài 3 giờ 10 phút, tập trung vào các vấn đề liên quan đến giải quyết xung đột Ukraine. Hai đặc phái viên Mỹ cam kết đưa những đánh giá của ông Putin vào chương trình làm việc tại Kiev ngày 6-9.

Điện Kremlin trước đó thông báo Tổng thống Putin đã ra lệnh tạm dừng tấn công Kiev trong 3 ngày, bắt đầu từ đêm 5-9. Tuy nhiên, phía Ukraine lưu ý lệnh này chỉ áp dụng đối với Kiev, không đề cập các khu vực khác của Ukraine.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết hai đặc phái viên Mỹ đã thảo luận với Tổng thống Putin về “những kế hoạch cụ thể” cho các bước tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Hai bên cũng thảo luận về khả năng triển khai các dự án lớn giữa Nga và Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã chuẩn bị chương trình làm việc với phái đoàn Mỹ tại Kiev ngày 6-9 và nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao của Ukraine sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ.