Tin thế giới sáng 6-9: Nga-Ukraine bất ngờ thông báo tạm ngừng bắn trong 3 ngày

(GLO)- Nga-Ukraine bất ngờ thông báo tạm ngừng bắn trong 3 ngày; IRGC xác nhận tàu dầu bị Mỹ tấn công, ra đòn trả đũa vào cả tàu ở Hormuz và tàu liên hệ với Mỹ; Cháy lớn tại đám cưới ở CHDC Congo, hàng chục người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-9.

Nga-Ukraine tạm ngừng bắn trong 3 ngày

Xung đột Nga-Ukraine có diễn biến bất ngờ khi tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5-9.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng tấn công Kiev, sau đó nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra thông báo tương tự. Lý do được cả hai bên tuyên bố là chuẩn bị và tiến hành các cuộc tiếp xúc với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại hai thủ đô.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - trong khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đứng bên cạnh tại cuộc gặp ở Điện Kremlin, Moscow ngày 5-9. Ảnh: Reuters

Lệnh ngừng bắn tạm thời được công bố vào cùng ngày hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đến Moscow và có cuộc gặp với Tổng thống Putin. Nội dung thảo luận không được công bố, tuy nhiên trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay trong chuyến thăm Moscow, các đặc phái viên của ông sẽ trình bày một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ “làm hết sức để bảo đảm an toàn cho các cuộc đàm phán”. Đặc phái viên Witkoff cảm ơn phía Nga về quyết định tạm dừng không kích cũng như việc trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Gilman.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng tạm ngừng các cuộc không kích vào Moscow từ ngày 5-7/9, đồng thời bày tỏ hy vọng phía Nga cũng sẽ kiềm chế, không tiến hành các cuộc không kích vào Kiev.

Ông Zelensky dự kiến gặp các đặc phái viên Mỹ trong ngày 6-9.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine bị điều tra chống tham nhũng

Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng Chuyên trách (SAPO) của Ukraine đã vạch trần một tổ chức tội phạm bị nghi ngờ bảo vệ một mạng lưới các trung tâm điện thoại lừa đảo và rửa tiền, được cho là do một quan chức trong Văn phòng Tổng công tố NABU của Ukraine cầm đầu.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc điều tra tham nhũng cấp cao liên quan đến các quan chức Ukraine và những nhân vật thân cận với Tổng thống Volodymir Zelensky.

Nhân viên Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine xuất hiện bên ngoài văn phòng Tổng công tố. Ảnh: NABU

Đầu tháng 8, nhà lãnh đạo Ukraine đã sa thải Phó Chánh Văn phòng Irina Mudraya trong cuộc điều tra về những nỗ lực huy động và hợp pháp hóa 3,3 triệu USD tiền bảo lãnh cho cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Galushchenko, một nhân vật chủ chốt trong vụ án tham nhũng trị giá 100 triệu USD liên quan đến Energoatom và ông Timur Mindich, một đồng minh thân cận của Tổng thống Zelensky. Các cuộc điều tra tham nhũng gần đây cũng nhắm vào các cựu bộ trưởng, nhà ngoại giao và quan chức cấp cao của Ukraine.

Năm người đã bị bắt giữ do bị nghi ngờ liên quan đến vụ việc và phải đối mặt với các cáo buộc tống tiền và rửa tiền.

Các nguồn tin được Ukrainska Pravda trích dẫn cho biết Sergey Kropyva, người đứng đầu bộ phận an ninh mạng của Văn phòng Tổng công tố, đã bị bắt giữ trong một chiến dịch có mật danh “Carthage”. Các biện pháp điều tra cũng nhắm vào Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko, Phó tổng công tố Maria Vdovychenko và Oleg Kiper, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Odessa.

IRGC xác nhận tàu dầu bị Mỹ tấn công, ra đòn trả đũa vào cả tàu ở Hormuz và tàu liên hệ với Mỹ

Sau các cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào ba tàu chở dầu của Iran, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo các tàu thuyền không để Washington đánh lừa và dụ dỗ họ đi qua eo biển Hormuz mà không được Iran cho phép.

Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu của Iran. Video: CENTCOM

Trong một tuyên bố được Đài Phát thanh và Truyền hình nhà nước Iran (IRIB) đăng tải vào tối 5-9, Hải quân IRGC cho biết lực lượng này đã tấn công ba tàu đang di chuyển trên “tuyến đường không được phép” tại eo biển Hormuz và ba tàu có liên hệ với Mỹ tại các khu vực khác.

Trong tuyên bố của mình, Hải quân IRGC còn đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với tất cả các tàu đang hiện diện tại Vịnh Ba Tư và khu vực gần eo biển Hormuz, nhấn mạnh các tàu thuyền không để Washington đánh lừa và dụ dỗ họ đi qua eo biển Hormuz mà không được Iran cho phép.

Trước đó, Trong một bài viết đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 5-9, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết cùng ngày các lực lượng của họ đã tấn công ba tàu chở dầu thô của Iran, sau khi IRGC phóng tên lửa đạn đạo về phía hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tuần tra trên các vùng biển trong khu vực.

Cháy lớn tại đám cưới ở CHDC Congo, hàng chục người thiệt mạng

ít nhất 22 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một phòng tiệc, nơi đang tổ chức lễ cưới, ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo vào rạng sáng 5-9.

Hiện trường sau vụ cháy nhà hàng tổ chức tiệc cưới, ngày 5-9-2026. Ảnh: AP

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa có thể đã xuất hiện gần khu vực dành cho cô dâu rồi lan sang hệ thống điều hòa. Đám cháy nhanh chóng gây hoảng loạn, khi hàng loạt khách mời tìm cách thoát khỏi tòa nhà.

Một số nguồn tin địa phương cho biết việc sơ tán gặp nhiều khó khăn do phòng tiệc nằm trên tầng 2, trong khi lối đi và cầu thang được cho là khá hẹp. Trong lúc chen lấn tìm đường thoát, một số người bị thương do bị giẫm đạp.

Phó Thủ tướng CHDC Congo kiêm Bộ trưởng Nội vụ Jacquemin Shabani đã tới hiện trường sáng 5-9 và gọi vụ việc là một “thảm kịch.”

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy, trong đó có khả năng hệ thống điện gặp sự cố và các vật liệu trang trí cho lễ cưới đã bắt lửa.