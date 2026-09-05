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Thế giới

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

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Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một bản đồ thế giới mới, trong đó châu Phi được mô phỏng với kích thước lớn hơn, còn Bắc Mỹ và châu Âu bị thu nhỏ so với hiện tại. Bản đồ này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Washington.

Bản đồ thế giới mới dựa trên phép chiếu Equal Earth. (Ảnh: Equal Earth)
Bản đồ thế giới mới dựa trên phép chiếu Equal Earth. (Ảnh: Equal Earth)

Với mục tiêu "thể hiện chính xác hơn" diện tích các châu lục, nghị quyết về bản đồ thế giới mới đã nhận được sự ủng hộ của 164 quốc gia trong cuộc bỏ phiếu ngày 4/9. Mỹ bỏ phiếu chống và 6 quốc gia khác bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết nêu rõ rằng, bản đồ mới - dựa trên phép chiếu bản đồ Equal Earth - giúp cải thiện "độ chính xác trong việc thể hiện bản đồ thế giới".

Nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên sử dụng bản đồ mới thay cho bản đồ dựa trên phép chiếu Mercator truyền thống - vốn được nhà vẽ bản đồ Gerardus Mercator thiết kế vào năm 1569 để phục vụ hoạt động hàng hải.

Ngoại trưởng Robert Dussey của Togo - quốc gia bảo trợ nghị quyết này - cho biết bản đồ mới “giúp định hướng giáo dục, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và ảnh hưởng đến nhận thức chung".

“Khi bản đồ thể hiện hình ảnh sai lệch về hành tinh của chúng ta, thì những hình ảnh không chính xác này sẽ được truyền lại qua nhiều thế hệ”, ông Dussey nói.

Tuy nhiên, Mỹ đã chỉ trích gay gắt nghị quyết này, cho rằng những động thái như vậy là "lý do khiến tổ chức này mất đi uy tín".

"Thay vì tập trung vào các vấn đề thực sự, cơ quan này lại đang tranh luận về các dự án bản đồ từ thế kỷ 16 cũng như vai trò của chúng trong việc thúc đẩy công bằng về nhận thức”, đại diện Mỹ Yaryna Ferencevych phát biểu trước cuộc bỏ phiếu.

Hình ảnh bản đồ phép chiếu Equal Earth (trên) và phép chiếu Mercator (dưới). (Ảnh: Al Jazeera)
Hình ảnh bản đồ phép chiếu Equal Earth (trên) và phép chiếu Mercator (dưới). (Ảnh: Al Jazeera)

Phép chiếu Mercator tập trung vào việc thể hiện chính xác hình dạng và góc độ của các vùng đất, nhưng kích thước tương đối của chúng thường không chính xác, chủ yếu do sai lệch trong việc chuyển đổi hình ảnh quả địa cầu ba chiều sang bản đồ hai chiều.

Phép chiếu này làm các khu vực phía bắc trông lớn hơn và nén các khu vực xích đạo lại, khiến Châu Âu và Bắc Mỹ trông lớn hơn nhiều, trong khi Châu Phi và Nam Mỹ lại bị thu nhỏ.

Một nhóm các nhà vẽ bản đồ đã giới thiệu phép chiếu Equal Earth vào năm 2018. Phép chiếu này làm cho Châu Phi, Mỹ Latinh, Nam Á và Châu Đại Dương trông lớn hơn nhiều.

Pháp - quốc gia đồng bảo trợ nghị quyết ủng hộ bản đồ mới - thông báo vào ngày 4/9 rằng nước này sẽ từ bỏ bản đồ Mercator.

Trên bản đồ đó, “Mỹ, Nga và Trung Quốc có vẻ nổi bật một cách bất cân xứng so với châu Phi, Mỹ Latinh hay Đông Nam Á”, trong khi “Greenland trông lớn gần bằng châu Phi”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết.

“Thay đổi bản đồ rõ ràng không làm thay đổi thế giới”, ông nói. “Nhưng việc điều chỉnh lại một hình ảnh thể hiện sai lệch thực tế cũng chính là một hành động tôn trọng sự thật”.

Theo Minh Hạnh (TPO)

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