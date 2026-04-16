Tin thế giới sáng 16-4: Mỹ công bố thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Iran

(GLO)- Mỹ công bố thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Iran; Iran dọa đánh chìm tàu Mỹ trên eo biển Hormuz; NATO cam kết viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine; 2 vụ xả súng tại trường học xảy ra liên tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-4.

Mỹ công bố thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Iran

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15-4 thông báo áp đặt trừng phạt đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền bị cho là liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Iran.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, toàn bộ các đối tượng trên nằm trong một mạng lưới do ông Mohammed Hossein Shamkhani điều hành - người có cha từng là cố vấn chính trị cấp cao của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel.

Tàu chở dầu Iran. Ảnh: AP

Danh sách trừng phạt có 9 tàu, gồm các tàu chở dầu và tàu vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), cùng một số công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố khôi phục các lệnh trừng phạt đối với toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, sau khi trước đó tạm thời cấp cho Tehran giấy phép kéo dài một tháng để bán lượng dầu đang lưu trữ trên các tàu ngoài khơi.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng phát tín hiệu rằng Washington sẵn sàng gia tăng sức ép, cho biết Mỹ có thể áp đặt các “biện pháp trừng phạt thứ cấp” đối với các quốc gia mua dầu của Iran.

Iran dọa đánh chìm tàu Mỹ trên eo biển Hormuz

Cố vấn lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo nước này sẽ đánh chìm các tàu Mỹ tại Hormuz nếu Washington muốn kiểm soát eo biển chiến lược này.

Pphát biểu trên truyền hình Iran ngày 15-4, ông Mohsen Rezaei đặt nghi vấn: "Ông Trump muốn trở thành 'cảnh sát' eo biển Hormuz. Đây có thực sự là công việc của các ông không? Đây có phải là công việc của một đội quân hùng mạnh như Mỹ không?"

"Sự hiện diện của những tàu này đang tạo ra rủi ro lớn cho quân đội Mỹ. Chúng sẽ bị đánh chìm ngay từ loạt tên lửa đầu tiên từ Iran. Tất cả đều nằm trong tầm bắn và có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào", ông Rezaei tiếp tục.

Ông Mohsen Rezaei phát biểu trên truyền hình hồi tháng 7-2025. Ảnh: Aawsat

Quan chức Iran còn mô tả kịch bản Mỹ điều quân đổ bộ nước này là "điều tuyệt vời", bởi Tehran "sẽ bắt được hàng nghìn con tin, sau đó có thể đòi tiền chuộc 1 tỷ USD mỗi người".

ÔNg Rezaei là tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) giai đoạn 1981-1997. Ông mang quan điểm cứng rắn và là quan chức có tiếng nói trên chính trường Iran.

NATO cam kết viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine

Ngày 15-4, truyền thông châu Âu đưa tin, các nước đồng minh NATO cam kết viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2026.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các đồng minh NATO dự kiến ​​sẽ cung cấp 60 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2026. Ông Rutte cho biết thêm khoản hỗ trợ này sẽ được cung cấp bổ sung vào gói cho vay 90 tỷ euro mà Liên minh châu Âu đã nhất trí trước đó và tập trung vào các nhu cầu ưu tiên hàng đầu về an ninh phòng không, máy bay không người lái, đạn dược tầm xa…

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters

Thông báo được đưa ra trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, nhằm điều phối hỗ trợ quân sự cho Ukraine giữa các thành viên NATO và các nước đối tác.

Hai vụ xả súng tại trường học xảy ra liên tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 15-4, một vụ xả súng đã xảy ra tại một trường học ở tỉnh Kahramanmaras ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó một ngày, một vụ việc tương tự xảy ra tại tỉnh Sanliurfa, phía Đông Nam nước này.

Hiện trường vụ xả súng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Vụ xả súng tại một trường học ở tỉnh Kahramanmaras ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, do một học sinh lớp 8 gây ra, đã khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Trong số những người bị thương, 6 người đang được chăm sóc đặc biệt và 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Thống đốc tỉnh Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, học sinh này đã mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn, được cho là lấy từ người cha, một cựu cảnh sát. Thiếu niên này đã tự sát sau vụ việc.

Trước đó, hôm 14-4, một cựu học sinh đã sử dụng súng săn, nổ súng tại trường trung học cũ của người này, ở quận Siverek thuộc tỉnh Sanliurfa, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc khiến 16 người bị thương và đối tượng xả súng đã tự sát trong cuộc đấu súng với cảnh sát.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Cảnh sát đã bắt giữ 1 nghi phạm sau vụ tấn công hôm 14-4 và đình chỉ công tác 4 quan chức.

Tàu container chạy điện lớn nhất thế giới chính thức được khai thác thương mại

Tàu container thông minh chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Trung Quốc, cũng là tàu lớn nhất thế giới thuộc loại này, chính thức khai thác thương mại từ chiều 15-4, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển vận tải biển xanh và điện hóa dọc bờ biển nước này.

Tàu Ning Yuan Dian Kun. Ảnh: bairdmaritime.com

Tàu “Ning Yuan Dian Kun” rời cảng Ninh Ba - Chu Sơn đến cảng Gia Hưng, thuộc tỉnh Chiết Giang, trên tuyến đường vốn thường sử dụng các tàu chạy nhiên liệu hóa thạch, nay đang chuyển hướng mạnh sang điện hóa.

Được Viện Thiết kế và Nghiên cứu Tàu thương mại Thượng Hải phát triển độc lập, tàu trang bị hệ thống động cơ chạy điện hoàn toàn, vận hành thông minh và hiệu quả cao, không phát thải carbon, không gây tiếng ồn, không ô nhiễm. Tàu sử dụng 10 pin dạng container tổng dung lượng 20.000 kWh, với hai động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu 875 kW mỗi chiếc, dự kiến giảm 1.462 tấn CO₂ mỗi năm. Về tính năng thông minh, tàu được trang bị hệ thống dẫn đường và động cơ thông minh, cho phép tránh va chạm tự động, theo dõi chính xác, và tích hợp điều khiển tàu - bờ - đám mây. Hệ thống sạc kép kết hợp nguồn điện bờ cao áp và hoán đổi pin nhanh giúp nạp năng lượng linh hoạt và hiệu quả.