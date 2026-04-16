Iran đe dọa phong tỏa hoạt động 3 tuyến hàng hải then chốt

(GLO)- Ngày 15-4, quân đội Iran cảnh báo rằng họ sẽ chặn hoạt động thương mại đi qua Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu việc phong tỏa hải quân của Mỹ tiếp tục. Về phía Mỹ, nước này đang chuẩn bị điều thêm hơn 10.000 quân đến Hormuz nhằm gây áp lực cho đối phương.

Iran nhấn mạnh: Bất kỳ sự gián đoạn nào kéo dài đối với vận tải thương mại và các tàu chở dầu của Iran đều sẽ là bước tiến tới việc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ông Abdollahi - người đứng đầu Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Iran - nói rằng nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa và “tạo ra sự bất ổn đối với các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran” thì điều đó sẽ cấu thành “bước mở đầu” cho việc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77). Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Trong tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước Iran, ông Abdollahi nhấn mạnh: “Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Cộng hòa Hồi giáo sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu nào tiếp tục ở Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ”.

Những phát biểu này cho thấy khả năng sự gián đoạn có thể mở rộng vượt ra ngoài Vịnh Ba Tư để bao gồm cả Biển Oman và Biển Đỏ nếu tình trạng đối đầu với Mỹ tiếp diễn.

Ở chiều ngược lại, theo báo The Washington Post ngày 15-4, Mỹ đang chuẩn bị triển khai thêm binh sĩ tới Trung Đông trong những ngày tới khi Washington tìm cách gây sức ép buộc Iran đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Theo đó có khoảng 6.000 nhân sự trên tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng các tàu chiến hộ tống và khoảng 4.200 binh sĩ từ Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Boxer và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 dự kiến sẽ đến khu vực vào cuối tháng 4.

Các binh sĩ mới, theo Lầu Năm Góc, sẽ gia nhập lực lượng khoảng 50.000 quân nhân Mỹ đã hoạt động trong khu vực trong các nhiệm vụ nhằm đối phó với Iran.