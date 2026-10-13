Tin thế giới sáng 13-10: EU tung gói trừng phạt kỷ lục nhắm vào 1.600 cá nhân, tổ chức Nga

(GLO)- EU tung gói trừng phạt kỷ lục nhắm vào 1.600 cá nhân, tổ chức Nga; Houthi cảnh báo đáp trả nếu Mỹ quyết định tham gia không kích cùng Ả rập Xê út; Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia... là những thông tin quốc tế sáng 13-10.

EU tung gói trừng phạt kỷ lục nhắm vào 1.600 cá nhân, tổ chức Nga

Liên minh châu Âu (EU) ngày 12-10 đã thông qua gói trừng phạt lớn nhất từ ​​trước đến nay nhắm vào Nga, tác động đến hàng loạt thực thể có liên hệ với tổ hợp công nghiệp - quân sự. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp của các ngoại trưởng EU.

Phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt với ngành năng lượng Nga. Ảnh: Sputnik

Gói trừng phạt này nhắm vào khoảng 1.600 cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga, cùng 77 cá nhân và tổ chức khác liên quan đến các cuộc bầu cử tại các vùng lãnh thổ tại Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, chia sẻ trên mạng xã hội rằng đây là "đợt mở rộng danh sách trừng phạt lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tại Ukraine”. Bà cho biết “hơn một nửa số thực thể trong danh sách trừng phạt có liên quan đến hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo” của Nga.

Houthi cảnh báo đáp trả nếu Mỹ quyết định tham gia không kích cùng Ả rập Xê út

Phía Houthi cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ quyết định trực tiếp tham gia vào các đợt không kích của Ả rập Xê út chống lại lực lượng này.

Theo Al Jazeera, giới chức Houthi ngày 12-10 đã cảnh báo về những động thái đáp trả nếu chính quyền Mỹ can thiệp vào các hoạt động quân sự chống lại lực lượng này.

Một sân bay của Ảrập Xêút bị Houthi tấn công. Ảnh: Anadolu

"Nếu Mỹ tham gia vào chiến dịch không kích của Ả rập Xê út, chúng tôi sẽ thực hiện những đòn đáp trả nhanh chóng và đau đớn. Mục tiêu là các cơ sở của Mỹ và toàn bộ lợi ích của nước này ở Trung Đông", ông Mohammed Al Bukhaiti, thành viên Bộ Chính trị của Houthi cho hay.

Trong tuyên bố của mình, ông Al Bukhaiti cũng cảnh báo người dân Ả rập Xê út tránh xa sân bay và các cơ sở dầu mỏ, nhấn mạnh các địa điểm này là "mục tiêu tấn công hợp pháp của Houthi".

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đang cân nhắc khả năng tham gia các cuộc không kích của Ảrập Xêút nhắm vào lực lượng Houthi.

Theo truyền thông địa phương, Ả rập Xê út đang hối thúc Mỹ tham gia trực tiếp hơn vào chiến dịch quân sự chống lực lượng Houthi trong bối cảnh Riyadh liên tục phải đối mặt với các cuộc tấn công nhắm vào các sân bay và hạ tầng năng lượng.

Israel phá hủy 80 ngôi nhà của người Palestine

Chính quyền Israel hôm 12-10 đã phá hủy khoảng 80 ngôi nhà của người Palestine, tại ngôi làng Al-Dhahiya thuộc vùng Negev ở phía Nam các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng.

Israel tiếp tục tấn công Gaza. Ảnh: Reuters

Đài truyền hình công cộng KAN của Israel đưa tin: Các đội từ Cơ quan Quản lý đất đai Israel, cùng với lực lượng cảnh sát được tăng cường mạnh mẽ, đã tiến hành phá dỡ các ngôi nhà tại làng Al-Dhahiya, với lý do thiếu giấy phép xây dựng.

Việc phá dỡ diễn ra sau quyết định của Tòa án Beersheba đưa ra trước đó một ngày, bác bỏ đơn kiến nghị xin hoãn việc phá dỡ. Khoảng 400 người sinh sống trong những ngôi nhà bị phá dỡ.

Tuần trước, Israel cũng phá hủy một tòa nhà chung cư 5 tầng, là nơi sinh sống của khoảng 70 người Palestine ở Đông Jerusalem.

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12-10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Ả rập Xê út đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 1,93 USD (tương đương 1,8%) lên 106,65 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 15/9. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,89 USD (2%) lên 93,74 USD/thùng.

Giá dầu thế giới chiều 12/10 tăng do bình luận của Tổng thống Mỹ D. Trump về dầu diesel Nga và các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Thị trường năng lượng phản ứng mạnh trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, sau khi lực lượng Houthi nhận trách nhiệm về vụ tấn công sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh vào cuối tuần qua, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Ở một diễn biến khác, giá dầu gasoil giao kỳ hạn trên sàn ICE giảm 2,3% xuống 1.449 USD/tấn. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp ngay lập tức hơn 300.000 tấn dầu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu.