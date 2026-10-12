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Thế giới

Nobel Kinh tế 2026 ghi nhận nghiên cứu giúp ứng phó các cú sốc kinh tế

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, VOV, TTO)

(GLO)- Ngày 12-10, tại Stockholm, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố trao giải Nobel Kinh tế 2026 cho 2 nhà kinh tế học người Mỹ Robert E. Hall (ĐH Stanford) và Michael Woodford (ĐH Columbia), ghi nhận những đóng góp cho nền tảng kinh tế vi mô, giúp ổn định kinh tế vĩ mô.

Các công trình của 2 nhà kinh tế học đạt giải Nobel 2026 được đánh giá đã cung cấp cơ sở lý thuyết cho những mô hình đang được chính phủ và ngân hàng trung ương trên thế giới sử dụng.

Những mô hình này giúp xác định cách triển khai chính sách tài khóa và tiền tệ phù hợp để hạn chế biến động giữa các giai đoạn tăng trưởng và suy giảm kinh tế.

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Nobel Kinh tế 2026 được trao cho 2 nhà kinh tế học người Mỹ Robert E. Hall (Đại học Stanford) và Michael Woodford (Đại học Columbia), vì các nền tảng kinh tế vi mô cho việc ổn định kinh tế vĩ mô.

Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế John Hassler đánh giá các nghiên cứu giúp giới hoạch định chính sách ứng phó tốt hơn với khủng hoảng năng lượng hoặc sự thay đổi đột ngột trong tiêu dùng của hộ gia đình.

Điểm nổi bật trong cách tiếp cận của hai nhà kinh tế là xây dựng mô hình từ quyết định của từng hộ gia đình và doanh nghiệp.

Một yếu tố quan trọng là các chủ thể này cân nhắc tương lai khi quyết định tiết kiệm hoặc định giá sản phẩm.

Vì vậy, việc chính phủ và ngân hàng trung ương thông báo định hướng chính sách có thể tác động đến kỳ vọng của họ, qua đó ảnh hưởng đến diễn biến kinh tế.

Ông Hall tập trung nghiên cứu hành vi tiêu dùng, làm rõ vai trò của kỳ vọng về thu nhập tương lai bên cạnh thu nhập hiện tại.

Trong khi đó, ông Woodford nghiên cứu cách doanh nghiệp định giá trong điều kiện giá cả không được điều chỉnh liên tục, xây dựng mối liên hệ giữa lạm phát, kỳ vọng và sản lượng.

Theo thành viên Ủy ban giải thưởng Timo Boppart, các nghiên cứu này góp phần hình thành khung lý thuyết được giới hoạch định chính sách trên thế giới nhanh chóng áp dụng.

Nobel Kinh tế là giải cuối cùng được công bố trong mùa Nobel 2026. Giải có tên chính thức là Giải thưởng của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển về Khoa học Kinh tế tưởng nhớ Alfred Nobel, được thành lập năm 1968 và trao lần đầu năm 1969.

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