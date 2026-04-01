Tin thế giới sáng 1-4: Iran phát tín hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel

(GLO)- Iran phát tín hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel; Trung Quốc và Pakistan đưa ra kế hoạch hòa bình 5 điểm cho Iran; Israel dừng mua sắm quốc phòng từ Pháp; Nổ tại nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga gây nhiều thương vong... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-4.

Iran phát tín hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel

Phố Wall đã tăng vọt và giá dầu giảm trong phiên 31-3 sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát tín hiệu rằng nước này sẵn sàng chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel.

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran có “ý chí cần thiết để chấm dứt xung đột này, với điều kiện các yêu cầu thiết yếu được đáp ứng, đặc biệt là các bảo đảm nhằm ngăn chặn việc lặp lại hành động gây hấn”.

Phát biểu này, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 1-4, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong giọng điệu từ Tehran và được giới đầu tư xem là tín hiệu ngoại giao thực chất nhất kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran, bắt đầu từ hôm 28-2.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,5%, tương đương hơn 1.125 điểm, đóng cửa ở mức 46.341,51. Chỉ số S&P 500 tăng 2,9% lên 6.528,52, trong khi Chỉ số Nasdaq Composite - thiên về công nghệ - tăng mạnh 3,8% lên 21.590,63, ghi nhận phiên tăng tốt nhất trong nhiều tuần.

Trung Quốc và Pakistan đưa ra kế hoạch hòa bình 5 điểm cho Iran

Trung Quốc và Pakistan đã cùng công bố một sáng kiến hòa bình gồm 5 điểm, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến tại Iran và khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua Eo biển Hormuz.

Chính phủ hai nước đã công bố một đề xuất chung, trong đó kêu gọi đàm phán hòa bình, chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng, và xây dựng một khuôn khổ hòa bình toàn diện cuối cùng dựa trên các nguyên tắc của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Ông Dar mô tả kết quả là “một sáng kiến 5 điểm cân bằng mà cả hai bên đều đồng thuận, và tất cả mọi người đều có thể ủng hộ”.

Hiện chưa rõ liệu Washington có âm thầm ủng hộ sáng kiến này trước khi nó được công bố hay không.

Israel dừng mua sắm quốc phòng từ Pháp

Bộ Quốc phòng Israel ngày 31-3 thông báo sẽ dừng toàn bộ hoạt động “mua sắm quốc phòng” từ Pháp, cho rằng Paris đã có những hành động “gây phương hại đến an ninh của Israel”.

“Israel đã quyết định giảm toàn bộ hoạt động mua sắm quốc phòng từ Pháp xuống mức 0, thay thế bằng nguồn cung nội địa hoặc từ các quốc gia đồng minh", - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel nêu trong thông cáo báo chí.

Thông cáo cho biết việc Pháp công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9-2025 là một trong những yếu tố thúc đẩy quyết định trên, cùng với các thông tin cho rằng Pháp không cho phép máy bay Israel chở đạn dược bay qua không phận nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã bày tỏ lập trường về các thông tin trên trong một bài đăng trên Truth Social sáng cùng ngày, cho rằng Pháp đã “rất thiếu hợp tác” trong suốt cuộc chiến với Iran.

Nổ tại nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga gây nhiều thương vong

Ngày 31-3, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga - Nizhnekamskneftekhim, ở phía Tây nước này đã khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 72 người bị thương.

Trong thông báo trên mạng xã hội, chủ sở hữu nhà máy - công ty Sibur khẳng định: "Đám cháy xuất phát từ sự cố thiết bị và đã được khống chế". Ngoài 2 người tử vong, hiện 8 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. 64 người còn lại bị thương nhẹ đều đã được sơ cứu. Hiện không có dấu hiệu rò rỉ hóa chất gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng và quá trình giám sát không khí liên tục đang được thực hiện.

Ông Radmir Belyaev, Thị trưởng Nizhnekamsk, cho biết vụ nổ đã làm vỡ cửa sổ một số tòa nhà trong thành phố.

Hiện Ủy ban Điều tra Nga, cơ quan chuyên xử lý các vụ án nghiêm trọng, đã mở cuộc điều tra về việc vi phạm các quy định an toàn công nghiệp.