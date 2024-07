Tìm hiểu Nghĩa trang Mai Dịch - Nơi an nghỉ của các lãnh đạo cấp cao

(GLO)- Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2024), sáng 22-7, đoàn công tác do đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn thị xã An Khê.

(GLO)- Sau gần 4 tháng chuyển từ Bến xe nhỏ (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên Hồng) về Bến xe tải Đức Long Gia Lai (đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP. Pleiku), 70 xe tải vận chuyển hàng liên huyện hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

(GLO)- Ngày 19-7, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã ra mắt mô hình “Con nuôi của Công an”. Dự lễ ra mắt có lãnh Công an huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Rmok; chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện, Công an các xã thị trấn.