Thượng tá Đậu Văn Huy: Cứu người bằng cái tâm

(GLO)- Với hơn 24 năm công tác, Thượng tá Đậu Văn Huy-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã tham gia, chỉ đạo thực hiện thành công hàng chục cuộc chữa cháy, cứu nạn và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

Qua đó, Thượng tá Đậu Văn Huy đã cùng đồng đội góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh.

Sẵn sàng hy sinh

Lúc chúng tôi đến thăm, giữa sân bê tông trong khuôn viên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, một nhóm chiến sĩ trẻ đang luyện tập cách thức thực hiện nhiệm vụ trong không khí khẩn trương, nghiêm túc. Vạt áo sau lưng họ đẫm mồ hôi.

Tạm ngưng công tác huấn luyện, Thượng tá Đậu Văn Huy chia sẻ: Từ Nghệ An, anh được tuyển vào làm Công an nghĩa vụ tại Gia Lai, rồi thi đậu đại học. Tốt nghiệp ra trường năm 2000 với trình độ chuyên môn kỹ sư, anh nhận công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh).

“Cháy nổ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên, sử dụng thành thục các loại phương tiện, nắm rõ các quy định của pháp luật khi làm nhiệm vụ nhưng trên hết là phải đảm bảo an toàn về tính mạng. Bản thân tôi và các cán bộ, chiến sĩ công tác tại phòng đều luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi cũng hiểu rõ, công việc thường xuyên phải đối mặt với gian khó, hiểm nguy, thậm chí có thể hy sinh trong khi làm nhiệm vụ để giảm thiểu ít nhất thiệt hại về người, tài sản của người dân, Nhà nước.

Đơn vị cũng đã có 1 chiến sĩ không may hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Vậy nên khi huấn luyện, tôi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện nghiêm túc như lúc đang thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH ở thực tế”-Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) cho hay.

Thượng tá Đậu Văn Huy chỉ huy thực tập phương án chữa cháy tại trụ sở liên cơ quan tỉnh. Ảnh: H.S

Chính vì lẽ đó mà khi được phân công chỉ huy thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Đậu Văn Huy luôn yêu cầu cấp dưới nghiêm chỉnh thực hiện. “Tôi nhớ lần vớt thi thể nạn nhân xấu số ở huyện Ia Grai. Nghe tin báo, kéo quân lên, nhìn hồ nước mênh mông, trời thì mưa xối xả kèm sấm chấp ầm ầm, đôi người có ý nản.

Xác định xong vị trí, tôi động viên, nhắc nhở anh em trong đội tập trung vào công việc, cần phải tìm thấy nạn nhân trong thời gian sớm nhất có thể. Rồi tôi cũng đội mưa làm việc với anh em. Một lúc sau thì tìm được thi thể 3 nạn nhân.

Khi tham gia chữa cháy cũng vậy, tôi phân công công việc rõ ràng, cụ thể, trong quá trình triển khai nhiệm vụ thì đôn đốc anh em làm việc nghiêm túc, không được có thái độ đòi hỏi hay nhũng nhiễu dân”-Thượng tá Huy tâm sự.

Để thực hiện tốt hơn công việc được giao, Thượng tá Huy còn dành nhiều thời gian đọc sách, nghiên cứu tài liệu liên quan. Đó không chỉ là tài liệu mới cập nhật về công tác PCCC và CNCH mà còn là sách báo về địa lý, xây dựng.

Thượng tá Huy bộc bạch: Từ sách báo sẽ nắm được địa hình, địa vật nơi mình sinh sống. Khi đi thực tế thì phải tập trung quan sát, tìm hiểu thêm. Thậm chí, trước khi bắt tay vào công việc, tôi còn hỏi người hiểu rõ về địa hình khu vực. Sau đó, tôi sẽ khoanh vùng từng khu vực rồi triển khai phương án tìm kiếm. Thế nên hy hữu lắm thì đơn vị mới không vớt được thi thể người bị nạn.

"Ví như cách đây mấy năm ở huyện Chư Prông có 1 cháu bé bị đuối do gặp nước lũ. Chúng tôi đã triển khai đủ mọi phương án mà đành chịu. Đến mùa khô, người dân tìm thấy bộ xương của cháu bị kẹt dưới rễ cây mọc ngang ra giữa suối”-Thượng tá Huy trầm giọng nói.

Mang niềm vui cho những nếp nhà

Tôi vẫn nhớ, năm 2019, tại một thác nước ở xã Ia Grăng (huyện Ia Grai) xảy ra vụ đuối nước khiến 3 người mất tích. Lúc chiều muộn, tôi đến để tìm hiểu thông tin. Lúc này, Thượng tá Đậu Văn Huy cùng đồng đội đã trải qua nhiều giờ tìm kiếm nạn nhân mà chưa có kết quả. Thấy tôi, anh bảo: “Từ trưa đến giờ, anh em vẫn chưa tìm được vị trí 3 thi thể nạn nhân xấu số. Lý do là nước lớn và thác cao 10 m đổ xuống ngay đúng chỗ nạn nhân gặp nạn. Tối nay, chúng tôi đốt lửa lặn tìm nạn nhân là chắc rồi”.

Hôm sau qua điện thoại, anh báo với tôi đã tìm được thi thể 3 nạn nhân và bàn giao cho các gia đình. Dù mất mát lớn nhưng người thân của nạn nhân cũng bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng Công an.

Thượng tá Đậu Văn Huy kể lại tình huống giải cứu cháu bé mắc kẹt trong trụ điện ở xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Ảnh: H.S

Năm 2022, Thượng tá Đậu Văn Huy được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác CNCH, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Một trường hợp khác là vụ giải cứu bé trai 7 tuổi (trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) mắc kẹt trong trụ điện bê tông cốt thép ngày 20-3-2020. Dù gặp sự cố hi hữu nhưng với bản lĩnh được tôi luyện, anh Huy đã trực tiếp chỉ huy cán bộ, chiến sĩ giải cứu thành công cháu bé sau 2 tiếng đồng hồ.

“Cháu bé rơi vào cột điện, chân gập ngang trong thời gian dài nên sưng tấy. Nếu để càng lâu càng chật, nguy cơ tàn phế hoặc tử vong. Không thể sử dụng máy xúc đào sâu xuống để có điểm khoan cắt bê tông. Càng không thể dùng khoan, cắt bằng điện bởi cột điện sẽ nóng lên, ảnh hưởng đến cơ thể cháu bé. Chỉ huy cứu nạn, tôi cho cắt, đục bê tông chỗ vị trí chân nạn nhân co gập, bơm oxy và làm công tác tư tưởng với cháu. Cháu bé được giải cứu thành công, dân làng đứng vỗ tay reo hò”-anh Huy nhắc nhớ.

Hay vụ giải cứu 3 thanh niên mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết dưới thác Khổng Lồ (thị trấn Kông Chro) hồi tháng 11-2021, Thượng tá Huy đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu hộ bắc cầu, chuyền dây và người qua từng mỏm đá với độ dài chừng 300 m để tiếp cận người bị nạn; khi còn khoảng cách 40 m thì dùng súng bắn dây qua, hướng dẫn cách buộc rồi đưa phương tiện chuyên dụng sang đưa người bị nạn vào bờ trong niềm sung sướng của mọi người.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai phương án cứu 3 người bị kẹt ở thác Khổng Lồ, thị trấn Kông Chro. Ảnh: H.S

Ngày 24-9 vừa qua, Thượng tá Huy cũng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ giải cứu anh Phan Minh Thắng mắc kẹt 8 ngày trên cây cao giữa dòng lũ ở sông Ayun (huyện Mang Yang). Tri ân công lao của anh Huy cùng các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, người thân của anh Thắng đã đến đơn vị để gửi lời cảm ơn.

“Nếu không có sự giúp đỡ nhanh chóng, không quản ngại khó khăn, bất chấp nguy hiểm và kịp thời đưa đi cấp cứu của các đồng chí Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, có thể em trai tôi đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Việc làm này không chỉ mang lại niềm tin yêu và sự kính trọng từ người dân mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân”-anh Nguyễn Trung Hiếu (anh rể của anh Thắng) tâm sự.

Trung tá Nguyễn Văn Tám-Đội trưởng Đội công tác PCCC và CNCH (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) chia sẻ: Đồng chí Huy có chuyên môn nghiệp vụ cao. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí, đội đã thực hiện đạt hiệu quả nhiều nhiệm vụ và được cấp trên đánh giá cao. Các chiến sĩ trẻ cũng học hỏi được từ anh rất nhiều kinh nghiệm quý.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai-thông tin: Trong những năm qua, đồng chí Đậu Văn Huy đã phát huy năng lực, trình độ, kinh nghiệm trong công tác để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh giao trên lĩnh vực PCCC và CNCH. Qua đó đã kịp thời khống chế nhiều vụ cháy lớn và cứu thành công người bị nạn do thiên tai, tai nạn, góp phần giảm thiểu, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho Nhân dân, Nhà nước.

“Đồng chí luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các quy định của ngành Công an, có lập trường tư tưởng vững vàng, chủ động nghiên cứu, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác.

Đồng thời, Thượng tá Huy còn tham mưu giúp Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, thực tập hàng trăm phương án chữa cháy, CNCH đối với các cơ sở trọng điểm, có nguy hiểm về cháy nổ; được cấp ủy, chính quyền biểu dương, tặng giấy khen, bằng khen. Đồng chí Đậu Văn Huy là một trong những điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) trong những năm qua”-Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định.