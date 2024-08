Gia Lai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Theo đó, để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác PCCC-CNCH; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ PCCC-CNCH tại địa phương, đơn vị, gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về tầm quan trọng của công tác PCCC-CNCH.

Chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng dân phòng. Phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong việc hỗ trợ lực lượng dân phòng tham gia hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu để ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi để các cơ sở chưa bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC đi vào hoạt động phát sinh cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao kiến thức, pháp luật về PCCC-CNCH, phòng ngừa tai nạn, sự cố; đồng thời, phải xác định công tác phòng, chống cháy, nổ lấy phòng ngừa là chính. Tập trung chỉ đạo phát triển toàn diện phong trào “Toàn dân tham gia PCCC-CNCH”, “Tố liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” và các mô hình PCCC hiện có; thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng, chống cháy, nổ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ; nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành và duy trì nghiêm chế độ thường trực của các lực lượng này, nhất là lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC-CNCH theo phân cấp; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm; rà soát, đưa vào quản lý về PCCC đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Chỉ đạo xây dựng, tổ chức diễn tập các phương án PCCC, tìm kiếm CNCH, triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch hạ tầng về PCCC tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động đầu tư, xây dựng; xử lý nghiêm các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng-chống cháy, nổ; các hoạt động cung cấp, vận chuyển, lưu giữ hóa chất, vật liệu nổ; tăng cường quản lý an toàn điện tại các khu vực trọng yếu, khu đông dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh...

Các Đảng đoàn: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia PCCC-CNCH” phối hợp đề xuất, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC-CNCH.

Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, ngành, của tỉnh đối với công tác PCCC; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ PCCC trên địa bàn tỉnh; tham mưu triển khai đảm bảo tiến độ Đề án xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh vật tư, trang thiết bị PCCC; đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.