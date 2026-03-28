Thủ tướng quyết định bổ sung 8.000 tỷ đồng tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

G.B (Theo chinhphu.vn, TTXVN/Vietnam+)

(GLO)- Nhằm phục vụ công tác bình ổn giá xăng dầu trong nước, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 483/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG xăng dầu).

Ảnh: P.V

Theo Quyết định, bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách năm 2026 (chi khác ngân sách) cho Bộ Công Thương theo đề nghị của Bộ Tài chính, nhằm phục vụ công tác bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu hai Bộ cùng tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách.

Bộ Công Thương được giao tổ chức triển khai tạm ứng ngân sách cho Quỹ BOG xăng dầu; thực hiện quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu (bao gồm cả nguồn được ngân sách ứng) theo quy định.

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ này xây dựng, quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, bao gồm tính toán thời gian sử dụng và trích lập Quỹ BOG xăng dầu để thu hồi tạm ứng hoàn trả NSNN theo quy định sau khi giá thế giới giảm, thị trường xăng dầu ổn định; thời gian hoàn tối đa 12 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương có Quyết định triển khai thực hiện việc trích lập Quỹ để hoàn trả NSNN.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký 27-3-2026.

(GLO)- Tại phiên họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông vào ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các công ty phân phối xăng dầu có giải pháp đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

(GLO)- Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. Trong đó, Bộ đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi còn 0% với một số mặt hàng xăng dầu để tăng nguồn cung và ổn định thị trường trước căng thẳng tại Trung Đông.

