Thiếu tá Phạm Quang Long: Đội trưởng tham mưu tận tụy, sáng tạo

(GLO)- Thiếu tá Phạm Quang Long-Đội trưởng Đội Tổng hợp (Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) là người chỉ huy tận tụy với công việc, luôn đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, anh đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được lãnh đạo Công an các cấp biểu dương, khen thưởng.

Huyện Ia Pa có 74% dân số là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống còn nhiều khó khăn nên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai kế hoạch liên quan đến công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở gặp nhiều trở ngại. Là cán bộ có gần 19 năm làm công tác tham mưu và 5 năm giữ vai trò chỉ huy cấp đội, Thiếu tá Long đã nghiên cứu, tìm tòi, có nhiều sáng kiến để khắc phục trở ngại đó. Điển hình là anh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo xây dựng 3 mô hình đảm bảo ANTT phát huy hiệu quả cao gồm: “Câu lạc bộ phòng-chống tội phạm”, “Dòng họ tự quản về ANTT” và “Ánh sáng và camera an ninh”. Hiện nay, các mô hình trên đang góp phần huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm ANTT. Bên cạnh đó, anh trực tiếp tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở đó, huyện Ia Pa đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, chuyển hóa thành công 4 xã trọng điểm về ANTT gồm: Pờ Tó, Kim Tân, Ia Trok và Ia Broăi.

Để giúp lực lượng Công an huyện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân đối với công tác bảo đảm ANTT, Thiếu tá Long đã chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình “Công an cấp xã lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Chương trình đã được triển khai đồng bộ tại các địa phương, thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn tham gia; vừa giúp Công an cơ sở ghi nhận, trao đổi, trả lời những kiến nghị của người dân, vừa tạo sự gắn kết bền chặt giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an, đặc biệt là Công an cấp xã.

Chia sẻ về nỗ lực của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Long cho biết: “Mặc dù lượng công việc nhiều, cán bộ làm công tác tham mưu của đơn vị mỏng, tuy nhiên, chúng tôi luôn được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản thân tôi và cán bộ, chiến sĩ Đội Tổng hợp luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hướng dẫn, hỗ trợ, động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống. Vì vậy, anh em luôn phát huy hết năng lực, sở trường, thường xuyên tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ những đồng chí đi trước, cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bên cạnh đó, Thiếu tá Long cũng đã quán xuyến và trực tiếp hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu trên các lĩnh vực công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ, đánh giá cán bộ; theo dõi, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu công tác hàng năm của Công an huyện; thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Công an huyện thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, pháp chế, tư pháp và các quy chế phối hợp của đơn vị với các ngành chức năng; công tác thi đua khen thưởng, điều lệnh… của Công an huyện.

Trong 5 năm liên tiếp (2018-2022), Thiếu tá Phạm Quang Long được lãnh đạo Công an tỉnh tặng 4 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 1 danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”; Bộ trưởng Bộ Công an tặng 1 bằng khen; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2018-2022); Giám đốc Công an tỉnh và các ban, ngành tặng nhiều giấy khen vì có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác và phong trào thi đua. Tập thể Chi bộ Tổng hợp Công an huyện Ia Pa liên tục từ năm 2021 đến 2023 được Đảng ủy Công an huyện xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.



Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện Ia Pa-khẳng định: Đồng chí Phạm Quang Long luôn cần cù, chịu khó học hỏi, nhanh nhạy trong xử lý công việc, thể hiện được vai trò của người chỉ huy quyết đoán, mạnh dạn, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác. Quá trình thực hiện công tác tham mưu trên các lĩnh vực công tác, đồng chí luôn công tâm, khách quan, dân chủ, được Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đánh giá cao.

Thượng tá Trần Việt Dũng cho biết thêm: Đồng chí Long cũng đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện các phương án như: phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; phòng-chống thiên tai, dịch bệnh trong thời gian qua. Đồng chí cũng thường xuyên nghiên cứu, vận dụng cải tiến phương pháp trong thực hiện chế độ thông tin báo cáo, phân công chỉ tiêu công tác đến từng cán bộ, chiến sĩ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác của từng người. Bên cạnh đó, đồng chí Long đã chủ động tham mưu tốt các chương trình, kế hoạch vận động cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm quyên góp, giúp đỡ gia đình cán bộ, chiến sĩ và người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là duy trì việc quyên góp, ủng hộ người nghèo trên địa bàn huyện. Trung bình mỗi năm, đơn vị vận động hỗ trợ khoảng hơn 200 triệu đồng để thực hiện chương trình thiện nguyện tại cơ sở; thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng Công an huyện với quần chúng nhân dân. Từ đó, quần chúng nhân dân tích cực giúp đỡ lực lượng Công an trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm, bảo đảm tốt an ninh trật tự tại địa phương.