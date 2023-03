(GLO)- Sáng 26-3, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc Giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Chính trị nội bộ (10/5/1958-10/5/2023).

(GLO)- Chiều 24-3, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Chính trị nội bộ (10/5/1958-10/5/2023).