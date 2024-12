Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất miễn học phí bậc THCS

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất miễn học phí cho hơn 490.000 học sinh THCS. Ảnh minh hoạ. Nguồn vtcnews.vn

Cụ thể, theo đề xuất, mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 30-60 ngàn đồng/tháng, tùy địa bàn, tương đương 100% học phí công lập cho hơn 490 ngàn học sinh THCS.

Hiện cả nước có 8 địa phương miễn học phí từ bậc mầm non đến hết lớp 12 công lập, gồm: Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh và Yên Bái. Ngoài ra, Long An giảm 50% cho trẻ mầm non dưới 5 tuổi, miễn học phí cho học sinh THCS.