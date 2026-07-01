(GLO)- Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ vừa quyết định thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ do Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ triển khai từ ngày 1-7-2026 và thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XIV của Đảng. Đây là bộ phận tham mưu, tư vấn Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ.

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư, Chánh Văn phòng Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm nhiệm Trưởng Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc/Vietnamnet

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề gồm: Trưởng Bộ phận, Phó Trưởng Bộ phận và các thành viên.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề có nhiệm vụ nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn để tham mưu, đề xuất các nội dung, cơ chế, chính sách, phương án, giải pháp, đề án, dự án thuộc thẩm quyền quyết định hoặc cho ý kiến của Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo.

Đồng thời, tham gia ý kiến, phản biện, góp ý đối với các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án theo chỉ đạo; cử thành viên tham gia các ban chỉ đạo, tổ biên tập, ban soạn thảo, tổ giúp việc xây dựng các đề án, dự án theo đề nghị của các cơ quan liên quan khi được phân công tham gia.

Cùng với đó, biên soạn tài liệu, hướng dẫn chuyên môn; tổ chức hoặc tham gia tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi chuyên môn theo yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thực hiện các hoạt động nghiên cứu theo chuyên đề và các nhiệm vụ khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền; không xử lý công việc hành chính thường xuyên; trên cơ sở nguyên tắc không làm tăng thêm đầu mối tổ chức và biên chế, không làm phát sinh đầu mối trung gian trong quy trình xử lý công việc và không thay thế chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy trình tham mưu chính thức của Văn phòng Chính phủ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ.