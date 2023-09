(GLO)-Số liệu chính thức được công bố ngày 31/8 cho thấy tính đến ngày 29/8 vừa qua, xuất khẩu gạo của Thái Lan đã tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 5,29 triệu tấn.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Cục trưởng Cục Ngoại thương Ronarong Poolphiphat giải thích Thái Lan tăng cường xuất khẩu gạo do lo ngại hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino gây hạn hán và việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo khiến các nước nhập khẩu tăng cường mua gạo để đảm bảo an ninh lương thực.

Bên cạnh đó, xuất khẩu gạo của nước này tăng cũng nhờ giá đồng baht ổn định so với đồng USD và giá xuất khẩu gạo cạnh tranh với các nước xuất khẩu khác.

Hồi cuối tháng 4, Thái Lan tổ chức “Hội nghị Gạo Thái Lan 2023” tại tỉnh Chiang Rai, giúp người nông dân trồng lúa hiểu rõ cách trồng các giống gạo khác nhau và kiểm tra chất lượng trước khi xuất khẩu cũng như thông tin về tình hình thị trường thế giới, phù hợp Chiến lược Gạo Thái (2020-2024) nhằm đưa nước này trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất và tiếp thị gạo.

Mục tiêu của Thái Lan là xuất khẩu 8 triệu tấn gạo trong năm 2023.

Trong khi đó, Indonesia cho rằng nước này do hứng chịu những tác động nặng nề do hiện tượng El Nino gây ra, trong đó ngành sản xuất lúa gạo có thể giảm 5% do thời tiết khắc nghiệt.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Syahrul Yasin Limpo cho hay lượng mưa ít làm ảnh hưởng tới vụ mùa sắp tới khiến sản lượng gạo có thể giảm 1,2 triệu tấn so với hằng năm.

Theo ông Syahrul, hạn hán đã ảnh hưởng đến 870.000 ha đất canh tác nông nghiệp. Chính phủ đang triển khai các biện pháp nhằm giảm tác động của El Nino thông qua việc xây dựng các hồ chứa nước, giếng, mạng lưới tưới tiêu, phân phối hạt giống chống hạn và tiến hành chương trình khuyến khích các huyện canh tác trên 1.000 ha đất nhằm giảm tác động của El Nino.