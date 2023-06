Tập huấn công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tin liên quan Khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn nghiệp vụ về quy chế và nghiệp vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT; hướng dẫn về những điểm mới, những điểm cần lưu ý trong công tác tổ chức thi năm 2023; hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi; tập huấn về công tác đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp năm 2023; tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp THPT...

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm nay, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên tăng cường công tác ôn tập cho học sinh lớp 12. Buổi tập huấn giúp các đơn vị nắm vững quy chế, thống nhất các giải pháp và nghiệp vụ để triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đúng quy định, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, tiết kiệm, hiệu quả và thành công.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra từ ngày 27 đến 30-6. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 14.861 thí sinh đăng ký dự thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (trong đó có 3.183 thí sinh dân tộc thiểu số; 14.246 thí sinh đang học lớp 12 và 615 thí sinh tự do). Căn cứ vào Quy chế thi và số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Sở GD-ĐT đã chọn đặt 41 điểm thi ở 17 huyện, thị xã, thành phố với 656 phòng thi.