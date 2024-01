(GLO)- Chiều 30-1, Hội Chữ thập đỏ huyện và Bảo hiểm xã hội huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Quỹ Tâm Nguyện Việt tổ chức trao tặng 347 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn 3 xã Phú An và Hà Tam và thị trấn Đak Pơ.

Chương trình đã trao 100 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hộ nông lâm có mức sống trung bình; 247 thẻ cho người dân tộc thiểu số bổ sung theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP. Tổng kinh phí hỗ trợ là trên 74,8 triệu đồng.

Sự hỗ trợ ý nghĩa này giúp người dân xã Hà Tam, xã Phú An và thị trấn Đak Pơ được tham gia bảo hiểm y tế, tiếp cận với chính sách an sinh xã hội, được chăm sóc sức khỏe khi chẳng may ốm đau, bệnh tật.