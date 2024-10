Tạm giữ đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 30-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bàn giao đối tượng Từ Bửu Tân (SN 1984, trú tại TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) cho Công an TP. Pleiku để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Từ Bửu Tân. Ảnh: CAT

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27-10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Phù Đổng, TP. Pleiku phát hiện và bắt quả tang đối tượng Tân đang có hành vi tổ chức cho 3 đối tượng khác cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ của Tân thuê ở tổ 5, phường Phù Đổng. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ tang vật là 1 gói ni lông nhỏ bên trong chứa chất rắn, dạng tinh thể màu trắng (Tân khai là ma túy đá), và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận Tân là người tổ chức cho các đối tượng cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Từ Bửu Tân để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.