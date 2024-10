Chư Sê: Tạm giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Đối tượng Kpuih Hoàng tại cơ quan Công an.Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 20-10, qua công tác nghiệp vụ Công an huyện Chư Sê phối hợp với Công an xã Hbông (huyện Chư Sê) phát hiện đối tượng Vũ Hoàng và Kpuih Hoàng đang ngồi uống nước trong quán cà phê tại thôn Ia Sa, xã Hbông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 1 túi ni lông nhỏ (dạng túi zip) bên trong chứa chất tinh thể màu trắng do 2 đối tượng cất giấu ở gốc mía trước quán cà phê trên (các đối tượng khai là ma túy đá).

Khám xét chỗ ở của đối tượng Vũ Hoàng, lực lượng Công an thu giữ thêm 1 túi ni lông nhỏ bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (đối tượng này khai là ma túy đá) cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận mua toàn bộ số ma túy trên từ một người không rõ nhân thân, lai lịch về để mục đích sử dụng và bán lại kiếm lời.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.