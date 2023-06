Sôi nổi “làn đua xanh”

Tin liên quan 130 vận động viên tranh tài ở Giải Vô địch bơi tỉnh Gia Lai

Đây là giải đấu thu hút đông đảo VĐV nhất từ trước đến nay với 156 tay bơi (năm 2021 là 130 tay bơi). 10 câu lạc bộ của các địa phương có phong trào bơi lội mạnh như Pleiku, An Khê, Chư Sê, Ayun Pa, Đak Đoa đã tham gia tranh tài. Năm nay, Ban tổ chức đã sắp xếp thêm 1 lứa tuổi nhỏ nhất 7-9 nhằm tạo cơ hội so tài cho những “kình ngư nhí”. Theo đó, các VĐV được chia làm các lứa tuổi: 7-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 thi đấu các nội dung cá nhân và đồng đội ở các tư thế bơi tự do, bơi ếch với các cự ly 50, 100 và 200 m.

Trong 2 ngày tranh tài (6 và 7-6), giải đã tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt, hấp dẫn không chỉ trên làn bơi xanh mà cả của các cổ động viên. Chị Đinh Thị Minh Hiền-mẹ của VĐV Nguyễn Hoàng Long (An Khê) hồ hởi cho biết: “Ngoài giờ học trên lớp, vợ chồng tôi khuyến khích cháu chơi các môn thể thao lành mạnh như: bơi lội, bóng đá, bóng chuyền để tăng cường sức khỏe, giúp việc học đạt hiệu quả hơn. Long mới tập bơi được 2 năm và rất háo hức khi được tham gia giải. Ở giải đấu năm 2022, cháu giành được 1 huy chương đồng, lần này có cố gắng hơn nên được 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Hy vọng thời gian tới, tỉnh có thêm nhiều giải đấu như thế này để các cháu học sinh có cơ hội học hỏi cũng như thể hiện tài năng của mình”.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng các tay bơi ở giải năm nay được nâng cao rõ rệt, chứng tỏ các địa phương có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Các đội có sự đồng đều trong các nội dung thi tạo ra những màn đua tranh quyết liệt. Các đơn vị thế mạnh có truyền thống trong những năm qua vẫn giữ được thành tích tốt. Nổi bật nhất là huyện Chư Sê với việc giành được 14 huy chương vàng (HCV) trong tổng số 36 bộ huy chương. Đây cũng là đơn vị giành được nhiều HCV nhất ở giải đấu năm nay. Trong đó có VĐV giành đến 3 HCV trong cả 3 nội dung đăng ký là Nguyễn Tuệ Anh ở lứa tuổi 12-13.

Ông Nguyễn Văn Hải-huấn luyện viên đội bơi lội huyện Chư Sê-thông tin: Để tuyển chọn 19 VĐV tranh tài ở giải tỉnh, cuối tháng 5, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện đã tổ chức giải đấu với quy mô lớn không kém giải tỉnh khi có 136 VĐV của 19 đoàn tranh tài. “Nhờ đó mà chúng tôi tuyển chọn nhiều VĐV xuất sắc, nhất là ở lứa tuổi 7-9 hay 10-11. Nhiều em mới tham gia tập luyện và lần đầu tiên được thi đấu nhưng cũng đã có màn thể hiện xuất sắc để mang HCV về cho huyện. Bơi lội được Chư Sê xác định là môn thể thao thế mạnh. Trong 19 VĐV đi thi đấu lần này thì có đến 17 em giành được huy chương. Chúng tôi sẽ đề xuất UBND huyện có hình thức khen thưởng xứng đáng”-ông Hải cho hay.

Ngoài huyện Chư Sê, nhiều câu lạc bộ bơi lội với nguồn vốn xã hội hóa cũng đã mạnh dạn tham gia và giành được những thành tích cao. Đơn cử như Câu lạc bộ Yêu bơi lội Pleiku, Uy Vũ, Yo-raise Gia Lai. Các đơn vị điều kiện cơ sở vật chất bể bơi còn hạn chế như Ayun Pa, An Khê… cũng đạt thành tích tốt.

Tuy vậy, nhìn chung giải đấu năm nay vẫn còn thiếu sức hút đối với VĐV một số địa phương trong tỉnh. Theo ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch: Nhiều địa phương tổ chức được giải bơi cấp huyện nhưng lại không bố trí kinh phí cũng như huy động nguồn lực xã hội hóa cho các VĐV tham gia thi đấu giải cấp tỉnh. Nhu cầu của các VĐV ở cơ sở là có song chưa được tạo điều kiện đáp ứng tương xứng. “Thời gian tới, Sở tiếp tục vận động các địa phương quan tâm đầu tư nhiều hơn cho môn bơi lội. Đây không chỉ là môn thể thao đơn thuần giúp tăng cường sức khỏe mà còn thúc đẩy phong trào bơi lội, phòng tránh đuối nước, nhất là ở lứa tuổi học sinh”-ông Ý nhấn mạnh.