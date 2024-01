Số nạn nhân tử vong do động đất tại Nhật Bản đã lên tới 57 người

Tính đến tối 2/1, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất tại tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản đã lên tới 57 người sau khi một loạt trận động đất cường độ lớn tiếp tục làm rung chuyển khu vực miền Trung và vùng lân cận, trong khi cơ quan chức năng nước này liên tục nhận được báo cáo về thông tin thiệt hại.

Theo hãng tin Kyodo, Wajima là thành phố chịu thiệt hại nhất về người (24 người thiệt mạng), tiếp sau là Suzu (20 người) và Nanao (5 người)... Dự kiến, số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng do nhiều người có khả năng mắc kẹt trong hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập do động đất.

Chia sẻ với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết tính đến 11 giờ ngày 2/1 (giờ địa phương), cơ quan chức năng Nhật Bản đã hỗ trợ sơ tán 57.360 người tại 955 địa điểm tại các tỉnh chịu ảnh hưởng của động đất là Ishikawa và Niigata.

Theo truyền thông địa phương, có 16 tỉnh, thành ở vùng Noto hoàn toàn mất nước sinh hoạt. Hiện khoảng 1.000 thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã có mặt tại khu vực xảy ra động đất để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn do đường sá tắc nghẽn, cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng.

Hiện JMA đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, song cảnh báo nguy cơ xảy ra nhiều dư chấn mạnh trong tuần, đặc biệt 2 - 3 ngày tới. Người dân được khuyến cáo cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các rung chấn tiếp theo.

Trận động đất ban đầu với độ lớn 7,6 xảy ra ngày 1/1 cùng hơn 200 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị. JMA đã chính thức đặt tên cho trận động đất này là Trận động đất ở bán đảo Noto năm 2024.

Trận động đất lớn xảy ra tại bán đảo Noto không chỉ gây thiệt hại lớn về con người và cơ sở hạ tầng mà đang ảnh hưởng lớn đến dịch vụ bán lẻ và vận chuyển ở nhiều địa phương lân cận. Điều này tiếp tục gây khó khăn cho công tác hỗ trợ người dân cũng như duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh ở đây khi kỳ nghỉ năm mới kết thúc vào ngày 3/1.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tính đến 15h ngày 2/1 (giờ địa phương), số lượng các cửa hàng tiện ích thuộc chuỗi FamilyMart buộc phải dừng hoạt động ở các tỉnh Ishikawa, Toyama, Fukui và Niigata đã giảm từ 160 cửa hàng vào sáng 2/1 xuống còn 56 cửa hàng. Trong khi đó, chuỗi cửa hàng Seven-Eleven cũng xác nhận buộc phải đóng cửa 20 cửa hàng và chuỗi cửa hàng Lawson là 14 cửa hàng ở các địa phương này. Đây đều là những cửa hàng gần khu vực bị thiệt hại nặng nề của trận động đất nên dự báo người dân ở khu vực này vẫn còn rất khó khăn trong việc tiếp cận các nhu yếu phẩm cần thiết.

Cũng do ảnh hưởng của trận động đất, tính đến chiều ngày 2/1, dịch vụ vận chuyển Yamato đã phải đóng cửa tạm thời việc tiếp nhận, vận chuyển đến và đi của toàn bộ tỉnh Ishikawa và một số khu vực thuộc tỉnh Toyama. Theo đại diện của công ty Yamato, ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo an toàn cho nhân viên giao hàng và hiện chưa có thời gian cụ thể mở lại dịch vụ này. Cùng với đó, do mạng lưới giao thông bị ảnh hưởng cả đường sắt, đường bộ và đường không nên các gói hàng đã nhận trước đó đến và đi từ các tỉnh Hokkaido, Niigata, Toyama và Fukui đã bị lùi lại thời gian giao hàng so với dự tính. Còn hãng vận chuyển Sagawa Express cũng tạm dừng dịch vụ vận chuyển đến và đi ở một số khu vực thuộc tỉnh Ishikawa như thành phố Nanao, thành phố Wajima và thành phố Hakui.

Trong khi đó, giới chức Nhật Bản cũng xác nhận không có vấn đề gì đáng lo ngại đối với các nhà máy điện hạt nhân tại khu vực xảy ra động đất, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Shiga, thuộc tỉnh Ishikawa và Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa, thuộc tỉnh Niigawa. Theo đại diện Công ty điện lực Hokuriku, Tổ máy số 1 và số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Shiga mặc dù xuất hiện rò rỉ dầu từ máy biến áp khiến một số nguồn điện không thể sử dụng nhưng nhiều nguồn điện dự phòng vẫn được duy trì và đảm bảo an toàn. Trong khi các tổ máy từ số 1 đến số 7 của Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa thuộc quản lý của Công ty điện lực Tokyo vẫn không phát hiện bất thường, hệ thống làm mát và lưu trữ nhiên liệu hạt nhân vẫn hoạt động ổn định.

Hoạt động kinh doanh và sản xuất ở các địa phương cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Nhà máy sản xuất thép không gỉ của Tập đoàn Nippon Steel, nhà máy sản xuất chất bán dẫn Kaga Toshiba đã phải dừng sản xuất để kiểm tra độ an toàn và chưa ấn định ngày hoạt động trở lại.

Hiện tại, nhiều hoạt động kinh doanh, sản xuất vốn tạm nghỉ trong dịp nghỉ Tết dương lịch nhưng có thể khó hoạt động bình thường trở lại theo kế hoạch là từ ngày 4/1 do giao thông ở một số khu vực vẫn bị gián đoạn và nhiều nhân viên là người địa phương chưa thể ổn định chỗ ở do ảnh hưởng của trận động đất.