Ra mắt Câu lạc bộ hiến máu dự bị thị xã Ayun Pa

(GLO)- Vào mùa mưa lũ, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét bất ngờ, nhất là ở những ngầm tràn, đập tràn. Do đó, việc cảnh báo mối nguy hiểm cho người dân khi đi qua những điểm này luôn được các cấp chính quyền quan tâm.

(GLO)-Ngày 3-8, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Rơ Châm Aló tại làng Or, xã Ia Phí.

(GLO)- Bạn đọc T.Đ.C. (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) hỏi: Tôi có đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích khoảng 1.000 m2. Cháu nội tôi là T.Đ.H. do nợ cờ bạc nên lén lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tôi đi cầm cho bà N.T.M. với giá 200 triệu đồng.

(GLO)- Ngày 29-7, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hoa Hướng Dương cùng UBND xã Ia Bòong và Ia Me tổ chức Chương trình “Hạt gạo tình thương-Tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn” trên địa bàn huyện.

(GLO)- Sau 2 ngày học tập nghiêm túc, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Kỹ năng làm SEO cho Báo Điện tử và thực hiện tác phẩm truyền hình bằng điện thoại di dộng” do Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức đã bế giảng chiều 30-7.

(GLO)- Ngày 28-7, Phòng Kinh doanh ABIC Chi nhánh Đak Lak phối hợp với Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tổ chức trao thưởng chương trình khuyến mại “Giao dịch an toàn-Bảo an tài khoản” và chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tài khoản cho 2 khách hàng có tài khoản giao dịch tại Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai.