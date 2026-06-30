Quy định mới từ ngày 1-7: Chủ xe bán tải cần lưu ý gì?

(GLO)- Từ ngày 1-7, một số quy định mới về tổ chức giao thông đối với xe bán tải sẽ chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý đối với người sử dụng loại phương tiện này.

Theo quy định mới, xe ô tô tải pickup cabin kép và xe ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không vượt quá 3,5 tấn sẽ được tổ chức giao thông như ô tô con. Quy định này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình lưu thông của các dòng xe bán tải phổ biến hiện nay.

Xe ô tô tải pickup cabin kép và xe ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không vượt quá 3,5 tấn sẽ được tổ chức giao thông như ô tô con từ ngày 1-7. Ảnh: Phương Vi

Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều mẫu xe bán tải dân dụng có thể được áp dụng các quy định lưu thông tương tự xe con thay vì bị quản lý như xe tải trong một số trường hợp trước đây. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện vẫn phải chấp hành hệ thống biển báo, phân luồng giao thông và các quy định riêng tại từng địa phương.

Bên cạnh đó, chủ xe cần lưu ý kiểm tra các thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định. Một số quy định hiện hành vẫn căn cứ vào khối lượng hàng chuyên chở hoặc khối lượng toàn bộ của phương tiện để xác định việc tổ chức giao thông đối với xe bán tải.

Đây là tin vui đối với những chủ xe bán tải tại Việt Nam. Các mẫu bán tải phổ thông như: Ford Ranger, Ranger Raptor, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max vẫn xếp loại ô tô tải pickup cabin kép, nhưng lưu thông như ô tô con trên toàn quốc.

Các chuyên gia cho rằng quy định mới sẽ tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng xe bán tải, đồng thời góp phần bảo đảm tính thống nhất trong quản lý và tổ chức giao thông đối với dòng xe này.

Tuy nhiên, chủ phương tiện vẫn cần theo dõi các quy định cụ thể tại từng địa phương, đặc biệt tại các đô thị lớn có quy định riêng về phân luồng, hạn chế phương tiện theo khung giờ hoặc khu vực lưu thông.