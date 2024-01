Pleiku: Sơ kết học kỳ I, năm học 2023-2024

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung và Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku có 83 trường học ở các bậc học: Mầm non, Tiểu học và THCS với 58.908 học sinh/1.620 nhóm/lớp. Từ đầu năm học đến nay, các phong trào thi đua, cuộc vận động trong toàn ngành tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Việc đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh; đổi mới sinh hoạt chuyên môn đã được ngành quan tâm triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo từ các cấp; nề nếp, kỉ cương, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý tại các nhà trường được duy trì ổn định. Việc áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới và dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cơ bản đi vào ổn định.

Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục học sinh của thành phố đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, bậc học mầm non tăng 45 trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt; tỷ lệ học sinh tiểu học được xếp loại hoàn thành tốt môn Toán tăng 3,23%, môn tiếng Việt tăng 2,27% so với cùng kỳ năm trước; học sinh tốt, khá cấp THCS tăng 4,74%...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục, như: Tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành môn Toán, Tiếng Việt ở một số trường có đông học sinh dân tộc thiểu số còn cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, quản trị nhà trường tại một số nơi chưa thực sự hiệu quả; một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, xây dựng cảnh quan trường, lớp...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung ghi nhận và biểu dương tinh thần vượt khó, triển khai hiệu quả nhiệm vụ của toàn ngành trong học kỳ I, năm học 2023-2024.

Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, lòng yêu nghề cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục; triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học; đảm bảo tốt an toàn giao thông, an ninh học đường, an toàn thực phẩm trong các trường học; tham mưu thành phố xây dựng, sửa chữa trang thiết bị trường học...

Dịp này, Trường Mầm non Hoa Hồng và bà Phạm Châu Hằng-Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà My đã vinh dự nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn” năm học 2022-2023.