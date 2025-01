Phú Thiện: Chú trọng chính sách định canh, định cư vùng dân tộc thiểu số

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ di dân định canh, định cư, các hộ dân tộc thiểu số (DTTS) ở những vùng khó khăn đã có nơi ở ổn định, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.

Đón xuân trong nhà mới

Trước khi dọn về các khu tái định cư với cơ sở hạ tầng được quy hoạch cơ bản cùng hệ thống đường giao thông được bê tông hóa; hàng rào, cổng ngõ khang trang thì đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ DTTS ở các cụm dân cư tự phát Suối Cạn (xã Ia Sol), Kinh Pêng, Drôk (xã Chư A Thai) gặp nhiều khó khăn.

Điểm chung của các hộ dân này là thiếu đất ở, nhiều thế hệ phải sống chung trong những căn nhà chật hẹp. Vì thế nhiều gia đình thực hiện tách hộ, di dời ra các khu vực bìa rừng, gần sông, suối tìm đất sản xuất, sau đó dần hình thành các cụm dân cư tự phát.

Tại đây, không có cơ sở hạ tầng thiết yếu (đường giao thông, điện, nước sinh hoạt), người dân sống trong những căn nhà tạm bợ, che chắn bằng những tấm tôn cũ nát.

Nhiều đứa trẻ không được đến trường, người già khó khăn trong việc khám-chữa bệnh; đặc biệt, nguy cơ mất an toàn vào mùa mưa lũ, ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nhằm giúp các hộ dân ổn định đời sống, Đảng bộ, chính quyền huyện Phú Thiện quan tâm đầu tư các khu tái định cư, di dời người dân về nơi ở mới, đảm bảo các điều kiện an sinh xã hội.

Dịp Tết Ất Tỵ 2025, 38 hộ dân ở khu dân cư tự phát Suối Cạn (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp. Lúc chúng tôi đến thăm, chị Kpă H’Lúi đang quét dọn nhà cửa và chuyển các vật dụng phục vụ sinh hoạt từ nhà cũ lên nơi ở mới thuộc Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai Suối Cạn (thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol).

Chị H’Lúi phấn khởi nói: “Nơi ở cũ thường xuyên bị ngập lụt, nhiều lúc bị nước lũ cô lập, khó khăn, thiếu thốn. Giờ về đây, bà con được hỗ trợ xây dựng nhà ở, đường sá khang trang, điện nước đầy đủ nên ai nấy đều vui mừng”.

Người dân xây dựng nhà tại khu tái định cư ở làng Kinh Pêng, xã Chư A Thai. Ảnh: Vũ Chi

Sau nhiều năm sinh sống trong điều kiện khó khăn, 60 hộ dân tạm cư tại chân núi Chư H’Lông và 16 hộ dân ở làng Drôk đã dọn về nơi ở mới.

Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư xã Chư A Thai tại làng Kinh Pêng được quy hoạch rộng gần 5 ha, có tổng vốn đầu tư hơn 22 tỷ đồng được đầu tư đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, nước sạch…

Ngoài ra, mỗi hộ dân được cấp 400 m2 đất ở; hộ nghèo còn được hỗ trợ 42 triệu đồng, hộ cận nghèo được hỗ trợ 22 triệu đồng để ổn định cuộc sống mới.

Anh Ksor Thuyên chia sẻ: Ngôi nhà cũ của gia đình trước đây dưới chân núi Chư H’Lông chỉ rộng hơn 10 m2. Nay chuyển ra khu tái định cư, vợ chồng anh quyết định vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà rộng hơn 60 m2 với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

“Khi chuyển về đây, gia đình tôi được cấp 400 m² đất ở để xây nhà và trồng rau. Bây giờ, gia đình không còn phải lo lắng mỗi khi vào mùa mưa lũ. Vợ chồng tôi cũng đã xin làm bán thời gian tại lò gạch gần nhà với mức lương 5,5 triệu đồng/người/tháng. Cảm ơn các cấp, các ngành đã giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống”-anh Thuyên bộc bạch.

Trong khi đó, Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai Suối Cạn có tổng diện tích 3,8 ha, xây dựng đường giao thông nội bộ có tổng chiều dài hơn 853 m cùng hệ thống điện chiếu sáng, nước sinh hoạt (giếng khoan, bể lọc) với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng đã hoàn thiện và 38 hộ dân đã chuyển về sinh sống.

Trên tuyến đường bê tông dẫn vào khu tái định cư, những trụ điện hàng nối hàng thẳng tắp cùng với hệ thống điện chiếu sáng, nước sinh hoạt đã được lắp đặt hoàn thiện, nhà cửa được xây dựng khang trang, sạch đẹp, người dân chỉ còn việc đấu nối ống nước, đường điện dẫn vào nhà là ổn định chỗ ở.

Hỗ trợ người dân “an cư lạc nghiệp”

Ông Phan Văn Vinh-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện-cho biết: Đến thời điểm này, Dự án bố trí, sắp xếp ổn định lại dân cư xã Chư A Thai đang nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai Suối Cạn cũng hoàn thành để người dân đón Tết Nguyên đán 2025.

Theo ông Vinh, đa số người dân ở đây đều là hộ nghèo, nhà cửa tạm bợ. Vì vậy, Thường trực HĐND huyện thống nhất chủ trương xuất ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng tạm ứng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 38 hộ dân.

“Ngoài khoản kinh phí hỗ trợ 44 triệu đồng/hộ theo nghị quyết của HĐND tỉnh thì Huyện ủy, UBND huyện cũng kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ thêm để xây dựng nhà ở cho người dân. Do vậy, kinh phí xây dựng mỗi căn nhà khoảng 73-75 triệu đồng”-ông Vinh thông tin.

Những căn nhà kiên cố, đường sá đi lại thuận tiện, sạch đẹp là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền huyện Phú Thiện trong việc huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo được an cư.

Bà Ngô Thị Thanh Diệp-Trưởng phòng Dân tộc huyện-cho hay: Từ năm 2019 đến nay, huyện đã đầu tư 150 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa 41 trường học, 142 tuyến đường giao thông, 17 công trình văn hóa, 2 trạm y tế xã, 15 tuyến kênh mương thủy lợi; mở 8 lớp xóa mù chữ, 21 lớp đào tạo nghề cho hơn 600 học viên người DTTS.

Bên cạnh đó, huyện đầu tư hơn 8 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào DTTS chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế.

Làng Hek (xã Chư A Thai) sau khi được quy hoạch bài bản. Ảnh: M.P

Với nguồn kinh phí được giao hơn 7,7 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2024, huyện đã giải ngân thực hiện các hạng mục Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại xã Chư A Thai.

Hiện có 76/76 hộ đã xây dựng nhà tại nơi ở mới. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ đất ở cho 19 hộ, nhà ở cho 15 hộ; chuyển đổi nghề cho 165 hộ, nước sinh hoạt cho 95 hộ.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở các thôn, làng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; rà soát, giải quyết căn bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở và đất sản xuất.

Đặc biệt, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm 2,5%; xóa hoàn toàn xã đặc biệt khó khăn; sắp xếp, ổn định 90% số hộ di cư không theo quy hoạch trong toàn huyện”-Trưởng phòng Dân tộc huyện nhấn mạnh.

Trao đổi về chính sách hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào DTTS trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Sang nhấn mạnh: Phú Thiện là huyện mới thuộc vùng khó khăn, nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ, đặc biệt có hơn 62% đồng bào DTTS tại chỗ đời sống còn không ít khó khăn.

Tuy vậy, địa phương luôn xác định công tác, chính sách dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nâng cao đời sống người dân, hiện thực hóa chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS có cuộc sống đỡ khó khăn hơn.

Trong quá trình thực hiện, địa phương mong muốn nhận được sự đồng thuận, chung sức của các tầng lớp nhân dân, sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh. Những ngôi làng tái định cư là điểm tựa giúp hàng trăm hộ dân an cư lạc nghiệp.

Kết quả này sẽ là động lực để địa phương tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS, góp phần xây dựng huyện Phú Thiện phát triển toàn diện và bền vững.