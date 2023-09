Phụ nữ Chư Prông chung tay đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Sau 7 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ với an toàn giao thông” ở huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả, góp phần cùng chính quyền và các ban, ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Phìn có 1.301 hội viên. Trước đây, một bộ phận chị em phụ nữ trên địa bàn còn chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Cùng với đó, do thiếu quản lý, giáo dục của gia đình, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông thường xảy ra. Trước thực tế đó, năm 2022, Hội LHPN xã đã thành lập CLB “Phụ nữ với an toàn giao thông” gồm 32 thành viên, nòng cốt là cán bộ, hội viên phụ nữ ở 8 thôn, làng. Sau khi thành lập, các thành viên tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho hội viên và người dân trên địa bàn; ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giao thông.

Bà Nguyễn Thị Kiều-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã-cho biết: “Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, chúng tôi chọn cách diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi với cuộc sống. Ngoài tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề liên quan, chúng tôi còn trình chiếu các hình ảnh, video clip trực quan về trật tự an toàn giao thông tại địa phương, hệ lụy của tai nạn giao thông; tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Từ khi thành lập đến nay, chúng tôi đã tổ chức 35 buổi tuyên truyền với hơn 2.800 lượt người tham gia”.

Theo chị Kpă Duyên-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Bak 2 (xã Ia Phìn): Ngoài gương mẫu đi đầu trong việc vận động người thân chấp hành nghiêm pháp luật, các thành viên CLB phải am hiểu rõ Luật Giao thông đường bộ để tuyên truyền phù hợp cho mọi người. “Trước đây, trong làng có 2 thanh-thiếu niên thường xuyên điều khiển xe máy nẹt pô, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm. Nắm bắt thông tin, các thành viên đã đến tận nhà tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp này. Đến nay, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân trong làng đã thay đổi rõ rệt, tình trạng vi phạm trong làng không còn xảy ra”-chị Duyên chia sẻ.

Bà Kpă Sanh (làng Bak 2) bộc bạch: “Ngày trước, khi chạy xe máy đi làm, chở các cháu đi học, có lúc mình chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm. Từ khi tham gia sinh hoạt CLB, mình nắm vững các kiến thức về an toàn giao thông nên thường xuyên căn dặn, nhắc nhở chồng con, người thân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh”.

Còn bà Nguyễn Thị Xoan-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hoàng Tiên (xã Ia Phìn) thì cho hay: Địa bàn thôn nằm dọc theo tuyến tỉnh lộ 663 với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Trước đây, nhiều người dân không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường; một số trường hợp còn chở 3, chở 4. Sau khi thành lập CLB “Phụ nữ với an toàn giao thông”, các thành viên đã đi xuống khu dân cư để tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho người dân; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của Chi hội. Từ đó, ý thức của người dân trên địa bàn được nâng lên, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ ngày một hạn chế.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Vân-Chủ tịch Hội LHPN xã Bàu Cạn-thông tin: Để đảm bảo an toàn giao thông, năm 2019, Hội LHPN xã thành lập CLB “Phụ nữ với an toàn giao thông” tại thôn Đoàn Kết với 50 thành viên. Sau khi thành lập, CLB đã tập trung tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ. Ngoài ra, CLB cũng thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Nhờ đó, nhận thức của hội viên phụ nữ về an toàn giao thông được nâng lên đáng kể. Ngày 15-8 vừa qua, tại Hội thi phụ nữ với an toàn giao thông năm 2023 do huyện tổ chức, CLB “Phụ nữ với an toàn giao thông” xã đạt giải nhất.

Theo bà Siu H'Thoan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Prông: Mô hình CLB “Phụ nữ với an toàn giao thông” được triển khai từ năm 2016. Đến nay, mô hình đã triển khai tại 9 xã gồm: Ia Ga, Ia Băng, Ia Phìn, Ia Lâu, Bàu Cạn, Thăng Hưng, Bình Giáo, Ia Boòng và Ia Tôr. Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục nhân rộng mô hình này ra toàn huyện để góp phần cùng cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.