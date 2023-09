(GLO)- Ngày 31-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban An toàn giao thông, Công an huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Thụp tổ chức hội nghị xây dựng mô hình điểm “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tại xã Kon Thụp.

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức, đoàn thể của xã thống nhất nội dung thực hiện và ký cam kết kế hoạch phối hợp các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” đến mọi người, mọi nhà trong khu dân cư, nâng cao văn hóa giao thông cho mỗi người dân trong cộng đồng; xây dựng các mô hình đảm bảo trật tự, an toàn giao thông như: “Tổ tự quản an toàn giao thông”, “Đoạn đường tự quản an toàn giao thông”... 85% trở lên các gia đình ký cam kết bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; không vi phạm các công trình giao thông, hành lang an toàn giao thông và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông; không sử dụng lòng đường, lề đường trái phép; không có tai nạn giao thông xảy ra tại địa bàn khu dân cư và không có người vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý hành chính...

Cũng tại hội nghị, người dân được tuyên truyền những quy định về Luật Giao thông đường bộ, tình hình tại nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian qua, phân tích những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn giao thông như: phóng nhanh, vượt ẩu, lấn chiếm lòng lề đường, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện giao thông khi sử dụng bia, rượu và nêu ra một số biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông.