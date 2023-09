An toàn giao thông cho học sinh

(GLO)- Năm học mới bắt đầu cũng là lúc chủ đề an toàn giao thông, văn hóa giao thông lại được dư luận quan tâm. Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng với nhiều nguyên nhân, trong đó có việc người điều khiển phương tiện giao thông chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Hy hữu, còn có trường hợp, trẻ vị thành niên điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ, gây tai nạn liên hoàn.

Đó là câu chuyện xảy ra vào sáng 2-9 vừa qua, trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận. Người cha trong lúc điều khiển xe ô tô chở 2 con đi du lịch vì buồn ngủ nên đã giao lại xe cho cậu con trai mới 16 tuổi cầm lái. Hậu quả, cậu con trai đã tông xe vào 5 người đang dừng trước trụ đèn giao thông. May mắn, không có trường hợp tử vong song cả 5 người đều bị thương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xem xét về trách nhiệm của người cha khi giao xe cho người điều khiển khi không đủ tuổi.

Cũng liên quan đến chuyện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, đầu tháng 8-2023, Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Th. (trú tại xã An Phú, TP. Pleiku). Nguyên nhân trước đó, ông Th. đã giao xe máy cho con trai chỉ mới 16 tuổi điều khiển tham gia giao thông, gây tai nạn dẫn đến chết người.

Các vụ tai nạn giao thông đều gây ra hậu quả khó lường. Khi con cái chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn cho bản thân và người khác, lúc đó không chỉ có trách nhiệm của người điều khiển phương tiện mà người liên quan cũng bị xem xét nghiêm khắc. Các vụ tai nạn giao thông nói trên là bài học về trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, là hồi chuông cảnh tỉnh cho những gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên, nhất là khi năm học mới bắt đầu.

Không chỉ làm gương cho con cái trong việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, mỗi gia đình cần phải quản lý, giám sát chặt chẽ con em và thường xuyên trang bị cho con những kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Đặc biệt, quyết liệt, dứt khoát từ chối đòi hỏi vô lý từ con cái thay vì nuông chiều, dung túng. Thậm chí, ngay cả khi chúng đủ điều kiện điều khiển những phương tiện tham gia giao thông theo quy định thì gia đình vẫn phải quản lý, giám sát và thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các kỹ năng cần thiết.

Bên cạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường cũng cần thường xuyên giáo dục các em nâng cao nhận thức; duy trì hiệu quả việc ký cam kết giữa nhà trường-gia đình trong việc quản lý con cái, không giao xe cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe... Hy vọng, với các biện pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt, tai nạn giao thông sẽ không còn là vấn nạn của xã hội.