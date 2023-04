Phê duyệt dự án bố trí ổn định dân cư ở Phú Thiện và Chư Prông

Cụ thể, dự án Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Suối Cạn có mục tiêu ổn định dân cư cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống trong vùng thiên tai, tạo điều kiện cho các hộ dân sớm ổn định nơi ăn, chốn ở, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dự án được đầu tư các hạng mục xây dựng đường nội bộ khu tái định cư tại thôn Thắng Lợi 3 với chiều dài hơn 0,8 km, hệ thống điện, nước sinh hoạt và các công trình kiến trúc khác; đền bù đất đai, cây cối, hoa màu để bố trí cho các hộ và xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như một số công trình hạ tầng thiết yếu khác (nếu có). Tổng mức đầu tư là 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương.

Dự án bố trí dân di cư tại thôn Đoàn Kết được đầu tư với tổng mức 45 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Dự án được đầu tư các hạng mục gồm: đường giao thông và hệ thống thoát nước với tổng chiều dài khoảng 7,7 km; các công trình dân dụng như: nhà văn hóa thôn, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám-điểm trường thôn Đoàn Kết, Trường Mẫu giáo Bình Minh.

Cả 2 dự án cùng thực hiện trong năm 2023. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND huyện Phú Thiện và Chư Prông chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các dự án nêu trên, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.