Phát huy hiệu quả vốn vay chương trình nước sạch, vệ sinh

(GLO)- Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), hàng ngàn hộ dân trên địa bàn thị xã có thêm điều kiện đầu tư nâng cấp, xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Triển khai thực hiện Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg ngày 14-8-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường (NS và VSMT) nông thôn (thay thế Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16-4-2004 của Thủ tướng Chính phủ), Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã An Khê phối hợp với các cơ quan, đoàn thể cùng các xã tuyên truyền, triển khai chương trình tới đông đảo hội viên và người dân.

Theo Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg, mức vay tối đa lên đến 50 triệu đồng để đầu tư xây dựng công trình NS và VSMT, thay cho mức vay cũ là 20 triệu đồng. Quyết định này đã mở ra cơ hội cho các gia đình vùng nông thôn có nhu cầu xây dựng hoặc sửa chữa, nâng cấp công trình nước sạch và công trình vệ sinh.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, thị xã An Khê kiểm tra việc sử dụng vốn vay của người dân đúng mục đích. Ảnh: An Phát

Đầu tháng 10 vừa qua, gia đình chị Nguyễn Thị Dư (thôn An Xuân 2, xã Xuân An) xây dựng xong căn nhà khang trang. Tuy nhiên, sau khi ngôi nhà hoàn thành, do thiếu kinh phí nên chưa xây dựng được công trình vệ sinh và hệ thống nước sạch.

Được bình xét vay vốn chương trình NS và VSMT, chị vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã để đầu tư xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh khép kín và mua sắm vật tư, trang-thiết bị lắp đặt hệ thống cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

“Thủ tục vay vốn đơn giản, lãi suất thấp, dễ trả nên tôi rất yên tâm. Đây là điều kiện thuận lợi để tôi và nhiều hộ khác có cơ hội đầu tư xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống”-chị Dư chia sẻ.

Trước đây, gia đình anh Đinh Bưng (làng Nhoi, xã Tú An) chưa có công trình phụ nên việc sinh hoạt của gia đình rất bất tiện. Được Tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc Hội Nông dân xã hướng dẫn, anh mạnh dạn vay 50 triệu đồng đầu tư xây dựng nhà tắm, nhà tiêu đảm bảo yêu cầu và khoan giếng, lắp đặt hệ thống cấp nước.

Anh Đinh Bưng (làng Nhoi, xã Tú An) phấn khởi khi được dùng nước sạch. Ảnh: A.P

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Xuân Toàn-Chủ tịch UBND xã Tú An-cho biết: Những năm qua, xã đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân vay vốn đầu tư xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh. Đến nay, toàn xã có 941 hộ vay vốn chương trình NS và VSMT với tổng dư nợ hơn 9,4 tỷ đồng.

“Chương trình cho vay NS và VSMT nông thôn góp phần nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn; đồng thời, làm thay đổi nhận thức, hình thành nếp sống văn hóa, ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường của bà con. Qua đó, chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn được nâng cao; địa phương duy trì, hoàn thành tiêu chí xây dựng thôn, làng nông thôn mới (NTM), xã NTM nâng cao”-ông Toàn cho hay.

Từ khi triển khai chương trình NS và VSMT nông thôn đến nay, thị xã An Khê có 1.934 hộ vay vốn với tổng dư nợ hơn 37,093 tỷ đồng. Trong đó, 136 hộ vay theo Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg với tổng dư nợ 6,4 tỷ đồng.

Theo bà Trần Thị Thủy Tiên-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã An Khê: Ngay sau khi có hướng dẫn thực hiện theo Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg, Phòng Giao dịch phối hợp chặt chẽ với UBND các xã và các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền giúp người dân hiểu về các chính sách tín dụng ưu đãi và tiếp cận sử dụng vay vốn; rà soát, bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; hướng dẫn thủ tục vay vốn, hoàn chỉnh hồ sơ, giải ngân kịp thời; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; đôn đốc hộ vay trả lãi và trả nợ gốc đúng hạn theo quy định.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền giúp người dân tiếp cận nguồn vay vốn thuận lợi. Tranh thủ nguồn vốn từ cấp trên và đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh của người dân, góp phần cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn, làng NTM, xã NTM nâng cao”-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã An Khê thông tin thêm.