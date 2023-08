Phát hiện sách giáo khoa giả ở nhiều địa phương

Cụ thể, ông Hoàng Lê Bách, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cho biết: tại Bến Tre, trong 2 tháng 7 - 8.2023, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bến Tre đã phát hiện, xử lý 5 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 51 triệu đồng, buộc tiêu hủy 384 bản xuất bản phẩm in lậu sách giáo dục. Tại Đồng Nai, quản lý thị trường kiểm tra 2 nhà sách Huy Hoàng và Quốc Thịnh đã phát hiện hàng ngàn cuốn sách giáo khoa giả, chủ yếu là sách tiếng Anh, sách bài tập.

Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương xử lý gần 3.500 quyển sách giáo khoa có dấu hiệu làm giả. Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, Cục Quản lý thị trường Bình Dương đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) để điều tra, xử lý.

Tại Cà Mau, đoàn liên ngành đã kiểm tra, phát hiện nhà sách Hải Vân ở TT.Cái Nước (H.Cái Nước) bán sách giáo khoa không có hóa đơn, chứng từ, tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Nhà sách này bị xử phạt 48 triệu đồng.

Theo ông Bách, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp và xác minh thông tin, cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến các vụ sản xuất, kinh doanh xuất bản phẩm lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo đủ sách giáo khoa trước năm học

Ông Hoàng Lê Bách cũng cho biết đến thời điểm này đã hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 (theo Chương trình 2006); hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 (theo Chương trình 2018); hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch ban đầu và gần 5 triệu bản sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 mới phát sinh.

"Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng đủ số lượng đặt hàng sách giáo khoa các lớp của các địa phương. Đồng thời đang tiếp tục cung ứng số lượng mới phát sinh để đảm bảo học sinh có đủ sách giáo khoa trước khi năm học mới bắt đầu", ông Bách khẳng định.

Thời gian qua, nhà xuất bản này cũng trao tặng trên 100.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh/thành trên toàn quốc.

Đường dây nóng hỗ trợ mua sách giáo khoa Đường dây nóng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là 0344181018 hoạt động liên tục từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Phụ huynh và học sinh cần thông tin về địa chỉ mua sách giáo khoa có thể gọi đến số máy này để được hỗ trợ.