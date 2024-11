(GLO)- Sáng 25-11, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với tổ chức AIP Foundation, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phát động dự án “Đến trường an toàn”, năm học 2024-2025 tại các Trường Tiểu học: Phan Chu Trinh, Lê Lợi và Nguyễn Trãi (huyện Phú Thiện).

Chương trình có sự tham dự của hơn 1.900 em học sinh và giáo viên của 3 trường nêu trên-đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ dự án.

Các nhà tài trợ dự án "Đến trường an toàn" năm học 2024-2025 tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

Tại buổi phát động, Ban Tổ chức đã trao hơn 2.300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh và giáo viên các trường, đồng thời hướng dẫn các em học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách, thực hành theo điệu nhảy tập thể “Đủ 3 bước-rước bình an” vui nhộn, dễ nhớ.

Cùng với đó, các thông điệp nâng cao ý thức về an toàn giao thông truyền tải sinh động thông qua nhân vật đại sứ dự án-Gumball cùng nhiều trò chơi tương tác thu hút sự hưởng ứng và tham gia tích cực của học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai và các nhà nhà tài trợ tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (huyện Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

Dự án “Đến trường an toàn”, năm học 2024-2025 được triển khai trên địa bàn huyện Phú Thiện gồm các hoạt động chính như: Giáo dục toàn diện cho học sinh về an toàn giao thông đường bộ, tập huấn chuyên môn cho giáo viên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy về an toàn giao thông, trang bị mũ bảo hiểm chất lượng cao với kích thước chuẩn số đo vòng đầu của học sinh và giáo viên.

Mặt khác, dự án còn hỗ trợ cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh trường học, củng cố kiến thức và kỹ năng an toàn đường bộ thông qua Ngày hội an toàn giao thông và các chiến dịch truyền thông.

Được biết, đây là năm thứ 5 dự án “Đến trường an toàn” triển khai tại Việt Nam, đã và đang tiếp cận tới hơn 15.000 học sinh và hơn 800 giáo viên tại 23 trường tiểu học thuộc 6 tỉnh trong cả nước gồm: Bắc Giang, Đắk Lắk, Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi (huyện Phú Thiện) hưởng ứng chương trình phát động dự án "Đến trường an toàn" năm học 2024-2025. Ảnh: Minh Phương

Thống kê cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm trung bình của học sinh tại các trường dự án tăng từ 42% đến 78%, mức độ am hiểu về an toàn giao thông đường bộ cũng tăng từ 50% đến 75%, cùng nhiều kết quả ấn tượng khác.

Tại Gia Lai, đây là năm thứ 2 triển khai dự án nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông cho hơn 3.400 học sinh, 161 giáo viên tại 5 trường dự án gồm các trường tiểu học: Phan Chu Trinh, Lê Lợi, Nguyễn Trãi (huyện Phú Thiện); Trường Tiểu học Hà Bầu và Trường Tiểu học xã Trang (huyện Đak Đoa).