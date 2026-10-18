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Thế giới

Ông Trump cảnh báo truy cứu hình sự quan chức California liên quan phiếu bầu qua thư

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, VnE, Reuters)

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các quan chức bầu cử bang California có thể đối mặt với án tù nếu kiểm đếm phiếu bầu qua thư của những người bị chính quyền liên bang nghi ngờ không có quốc tịch Mỹ.

Ngày 16-10, Tổng thống Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social bức thư của quyền Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Trent McCotter, cảnh báo các quan chức liên quan có thể phải chịu án tù kéo dài nếu tiếp tục xử lý những phiếu bầu mà chính quyền liên bang cho là không hợp lệ.

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Người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại California ở San Diego, California ngày 2-6. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ gửi văn bản tới giới chức hạt Los Angeles và bang California, cảnh báo họ có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu cố tình kiểm đếm phiếu bầu qua thư của hơn 20.000 người mà chính quyền Tổng thống Trump nghi ngờ không phải công dân Mỹ.

Tranh chấp bắt đầu gia tăng từ ngày 13-10, khi Bộ Tư pháp Mỹ gửi thư tới Tổng Thư ký bang California Shirley Weber và quan chức phụ trách bầu cử hạt Los Angeles Dean Logan.

Cơ quan này cho biết đã chuyển cho chính quyền địa phương một thiết bị lưu trữ USB có bảo vệ bằng mật khẩu, chứa danh sách những người bị nghi ngờ không đủ điều kiện về quốc tịch nhưng vẫn được gửi phiếu bầu qua thư.

Bộ Tư pháp yêu cầu California hoàn tất việc rà soát trong vòng 48 giờ, xác minh tình trạng quốc tịch của những người có tên trong danh sách và tách riêng các phiếu bầu chưa được xác nhận đủ điều kiện.

Ngày 15-10, sau khi thời hạn trên kết thúc, Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện California nhằm ngăn việc kiểm đếm khoảng 20.000 phiếu bầu liên quan cho đến khi xác minh được tư cách cử tri.

Về phía California, Tổng Thư ký bang Shirley Weber phản đối yêu cầu của Bộ Tư pháp, cho rằng chính quyền liên bang chưa cung cấp đầy đủ cơ sở dữ liệu và phương pháp xác định những người bị nghi ngờ không có quốc tịch Mỹ.

Bà Weber khẳng định California chỉ cho phép công dân Mỹ đăng ký bỏ phiếu và có quy trình loại bỏ những trường hợp không đủ điều kiện khỏi danh sách cử tri.

Diễn biến trên nằm trong chiến dịch rà soát tư cách cử tri mà chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Tháng 7-2026, ông Trump tuyên bố chính quyền đã phát hiện hơn 275.000 người không có quốc tịch Mỹ trong danh sách đăng ký cử tri, song chưa xác định được bao nhiêu người trong số này thực sự tham gia bỏ phiếu.

Cuộc tranh chấp tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3-11, khi cử tri sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện và khoảng một phần ba số ghế Thượng viện.

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