Nữ sinh TP.HCM trong tốp 6 vô địch cờ tướng trẻ thế giới

Sáng nay, 20.5, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức lễ tổng kết năm học 2023-2024, vinh danh khen thưởng các học sinh đạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế các lĩnh vực. Trong số này có Nguyễn Hoàng My (học sinh lớp 11 xã hội 2) là kỳ thủ tốp 6 giải Vô địch cờ tướng trẻ thế giới 2023, diễn ra tại Mỹ, hồi tháng 11.2023.

Tình cờ đến với cờ tướng

Tình cờ đến với cờ tướng vào năm học lớp 3, Nguyễn Hoàng My học cách chơi cờ tướng từ các đàn anh ở nơi tập bóng bàn. Thấy cờ tướng là môn thể thao thú vị, trong gia đình lại có anh trai hơn 5 tuổi cùng chơi, My xin mẹ theo học. Một năm sau đó My đạt những huy chương đầu tiên ở giải Năng khiếu TP.HCM và tiếp tục giành huy chương vàng giải Vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc 2017 ở nội dung truyền thống (nhóm lần đầu dự giải quốc gia).

"Khi em học cờ tướng ở Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Q.3 từ ngày còn nhỏ, thầy Trần Thế Hùng là người dẫn dắt em đầu tiên và cho đến bây giờ vẫn luôn theo dõi, ủng hộ, hỗ trợ em tập luyện trước các giải đấu quan trọng. Nhưng đó là một quá trình dài, chẳng hạn khi em học bậc THCS tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thuộc Q.1 thì Quốc tế đại sư Đàm Thị Thùy Dung hướng dẫn... Nói chung đó là quá trình phải học tập từ nhiều người, kể cả các bạn đấu", nữ sinh lớp 11 của Trường Phổ thông Năng khiếu cho biết.

Giải đấu đáng nhớ

Nguyễn Hoàng My chia sẻ: "Giải Vô địch cờ tướng trẻ thế giới 2023 là giải đấu mang lại rất nhiều cảm xúc mà em không thể quên. Để có một suất tham gia giải đấu này thì vận động viên bắt buộc phải tham gia giải trẻ quốc gia và nằm trong tốp 4 thứ hạng đầu tiên. Năm 2023 lần đầu tiên giải được tổ chức ở Mỹ nên em quyết tâm dự giải quốc gia để tìm tấm vé đến Mỹ với suy nghĩ nếu không đạt giải quốc tế thì cũng xứng đáng để trải nghiệm". Nữ sinh TP.HCM kể thêm đây là lần đầu tiên ra đấu trường quốc tế nên khá lo lắng, hồi hộp và từng nghĩ "mình cố gắng hết sức chứ chắc mình khó đạt được giải thưởng nào".

Hoàng My kể: "Khác với nhiều kỳ thủ khác, em là vận động viên tự do (không nằm trong biên chế hưởng lương đội tuyển của thành phố), nhiều giải quốc gia em không tham dự nên không luyện tập thường xuyên. Vì vậy em phải cố gắng ôn luyện nhiều lần hơn. Phải cố gắng hết mình cho từng trận, phải đối đầu với những kỳ thủ hàng đầu từ Trung Quốc hay với chính đồng đội của mình, cảm xúc rất khó tả".

Lần thi đấu tại Mỹ cũng cho Nguyễn Hoàng My nhiều kỷ niệm đáng nhớ khác. Nữ sinh được gặp bạn bè từ nhiều quốc gia, hầu hết các bạn đều giao tiếp tiếng Anh rất giỏi để cùng giao lưu, giới thiệu cho các bạn về văn hóa Việt Nam và tìm hiểu về đất nước các bạn mà mình chưa biết gì. Nhiều người bạn còn nhờ My dạy một số câu tiếng Việt... Khi lên bàn đấu, các vận động viên không còn suy nghĩ gì ngoài những con cờ nhưng ngoài sân đấu rất vui vẻ và hẹn ngày gặp nhau.

Nhưng đâu là thất bại khó quên?

Với Nguyễn Hoàng My, đó là thất bại vào mùa hè lớp 5 tại giải Vô địch trẻ quốc gia 2018. Trong ba nội dung thi đấu cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp, My giành được huy chương bạc nội dung cờ nhanh. Đến nội dung cờ tiêu chuẩn, Hoàng My đứng trước cơ hội được nằm trong tốp giành huy chương, nhưng đã thua trận đấu quyết định dẫn đến bị ảnh hưởng tâm lý. Các trận sau đó và chung cuộc Hoàng My không có thành tích ở nội dung này.

Thất bại đó khiến nữ sinh từng hơi nản chí nhưng rồi khi lại quay trở lại guồng học tập, luyện tập và trải nghiệm khiến My nhận ra các bạn chơi cờ của mình cũng thế, ai cũng có lúc thất bại, quan trọng là tìm cách vượt qua từng trận đấu. "Trước đây em thuộc dạng khá nôn nóng, nhưng từ khi chơi cờ tướng em thấy bản thân điềm đạm hơn. Em thấy học cờ, chơi cờ luyện cho mình bình tĩnh hơn, có độ sâu hơn, thể thao có buồn, có vui vì có thắng, có thua nhưng thật sự em có rất nhiều niềm vui", nữ sinh lớp 11 cho biết.

Hiện tại không chỉ có đam mê với cờ tướng, Hoàng My còn thích chơi bóng bàn, chơi piano như những môn giải trí ngoài giờ học. Nữ sinh cũng tham gia các giải bóng bàn học sinh TP.HCM và có một số thành tích. Ước mơ của My là đạt được học bổng du học Mỹ, theo ngành tâm lý học. Nữ sinh muốn gửi lời cảm ơn ba mẹ, anh trai luôn đồng hành và ủng hộ.

Hoàng My bộc bạch: "Em còn nhớ lần đầu em đạt thành tích, anh trai em lúc đó còn nhỏ, anh đi theo, chờ em thi đấu. Mỗi khi em cảm thấy áp lực vì không đạt được thành tích mong muốn, mẹ em luôn nói một người không ai có thể giỏi tất cả, không làm điều này mình làm điều khác, miễn là phải vui vẻ lạc quan, không sao hết...".