Nhà trọ "vip" và những nguy cơ

Rõ ràng chất lượng sinh hoạt, an cư được nâng cao, song đối với những người thuê trọ thì ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ tài sản cho bản thân chưa bao giờ là thừa...

Phút hớ hênh, nữ sinh trả giá đắt

Mới đây, tại một căn phòng trọ trên địa bàn phường Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đêm ngày 18 rạng ngày 19/5/2023, chị Phạm Phương H. (sinh năm 2002, thường trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La - là sinh viên đang thuê trọ tại đây) đang nằm ngủ thì bất ngờ bị một bóng đen lẻn vào phòng với ý đồ xấu. Chị H. định chống cự thì bị đối tượng dí con dao sắc lạnh vào người rồi thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của chị. Xong việc, gã còn cướp mất chiếc điện thoại di động Iphone 14 Promax của chị H.

Sau khi đối tượng đã bỏ đi một lúc lâu, chị H. mới hoàn hồn và nhờ người thân đưa đến cơ quan Công an trình báo. Rất khẩn trương, lực lượng Điều tra trọng án, phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Thanh Trì đã tiến hành lấy lời khai của bị hại, nhân chứng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Từ lời khai của người bị hại và các tài liệu thu thập được, Cơ quan công an nhận định, đối tượng gây án nhiều khả năng là người quen biết với nạn nhân (hoặc có quen biết với những người thuê trọ trong căn nhà), nắm được quy luật sinh hoạt của bị hại. Lực lượng điều tra tập trung vào các mối quan hệ bạn bè của các vị khách trọ trong khu nhà chị H. Trong số đó, nổi lên đối tượng nghi vấn là Nguyễn Mạnh Thắng (sinh năm 2003, thường trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh). Thắng đang là sinh viên của một trường Cao đẳng ở TP Chí Linh (Hải Dương). Thanh niên này đang có bạn gái ở cùng căn nhà trọ với chị H. Thỉnh thoảng anh ta vẫn đến phòng của bạn gái chơi, ăn uống và thậm chí còn ngủ lại qua đêm. Ngoài ra, một số nhân chứng cũng xác định được nhân dạng của đối tượng cướp của, hiếp dâm khá giống với Nguyễn Mạnh Thắng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/5/2023, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và Đội Điều tra trọng án đã xác định, bắt giữ đối tượng Thắng tại TP Hạ Long. Trước tài liệu, chứng cứ cơ quan Công an thu thập, Thắng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Trong những lần đến chơi với bạn gái, Thắng "tia" thấy nữ sinh H. vừa xinh đẹp, lại thuộc dạng "nhà có điều kiện" nên đã nảy sinh ý định phạm tội. Tối 18/5/2023, Thắng mượn xe máy của bạn học, nói là về Hạ Long nhưng thực chất là phi thẳng lên Hà Nội. Đến khu vực quận Hoàng Mai, đối tượng dựng xe máy ở quãng xa rồi đi bộ đến nhà bạn gái tại phố Ngũ Nhạc (phường Thanh Trì).

Sau khi đột nhập được vào căn nhà không chút khó khăn, Thắng phát hiện phòng của chị H. vẫn le lói ánh đèn ngủ. Gã liền nhặt con dao ở bếp tầng 1 sử dụng để khống chế chị H. rồi thực hiện hành vi thú tính. Chiếc điện thoại di động iPhone 14 của bị hại đã bị Thắng bán lấy 20 triệu đồng. Số tiền này, Thắng sử dụng 11 triệu đồng mua một chiếc iPhone khác, còn lại tiêu sạch. Hiện Cơ quan công an đang tiến hành các biện pháp tố tụng để xử lý Nguyễn Mạnh Thắng về các hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Được biết, căn phòng của bị hại nằm ở tầng 3 của ngôi nhà - cùng tầng với phòng của chị N. - người yêu đối tượng Thắng. Căn nhà này đang có nhiều sinh viên và người lao động thuê ở trọ và sinh hoạt. Mặc dù các căn phòng đều có khóa cửa riêng, và có một khóa chung ở tầng 1 - tuy nhiên, Thắng đã được bạn gái đánh cho một chiếc chìa khóa để có thể ra vào tự do tại căn nhà. Bằng chiếc chìa khóa phụ đó, Thắng đã dễ dàng đột nhập rồi thực hiện hành vi phạm tội.

Bản thân bị hại cũng thiếu cảnh giác, khi thời điểm đêm khuya vẫn không khóa cửa, khiến đối tượng dễ dàng đột nhập vào trong phòng. Khi bị tấn công bất ngờ thì không có cách nào để tự vệ. Bị hại cho biết, thời điểm ấy do trời... nóng quá nên chị H. không khóa cửa mà chỉ khép hờ. Đối tượng lẻn vào quá bất ngờ, rồi dùng hung khí đe dọa khiến chị sợ hãi phải làm theo yêu cầu của gã. Đối tượng còn bắt chị phải lấy áo trùm lên mặt, tắt điện, tắt điện thoại. Trước khi bỏ đi, tên này nói đã quay clip cảnh quan hệ vừa rồi và dọa nếu báo cơ quan Công an thì sẽ tung lên mạng Internet...

Sướng hơn - liệu có an toàn hơn?

Có thể nói trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng, và nhiều tỉnh thành phố lớn nói chung những năm gần đây dạng phòng trọ theo kiểu nhà ống nhiều tầng, hoặc chung cư mini cao tầng ngày một trở nên phổ biến hơn. Đã qua rồi cái thời mà cứ nghĩ đến nhà trọ sinh viên là người ta nghĩ đến các căn phòng tối tăm, xập xệ, thiếu tiện nghi.

Một bộ phận sinh viên thời 4.0 được học tập, sinh hoạt trong một điều kiện tốt hơn rất nhiều anh chị, bố mẹ... của họ thời kỳ trước. Họ thường được cha mẹ tìm thuê một căn phòng "full đồ" khép kín, có diện tích từ 20-30 mét tại một căn nhà ống gần với trường học. Mỗi căn phòng như vậy đều đã có sẵn giường tủ, ti vi, máy lạnh, nhà vệ sinh, bình nóng lạnh... chỉ việc xách vali vào và ở luôn.

Vài ba sinh viên, người lao động cũng có thể thuê chung một căn phòng full đồ thuộc một chung cư mini, diện tích từ 35-50 mét rồi chia nhau tiền nhà, tiền điện, nước... Giá cả thì tùy diện tích và khu vực, song mỗi tháng mỗi người sẽ hết 3-5 triệu đồng để thuê một căn phòng như vậy (chưa tính tiền điện, nước, internet...).

Rõ ràng chất lượng cuộc sống của các sinh viên, người lao động khi thuê trọ tại các căn nhà ống nhiều tầng, hoặc chung cư mini là tốt hơn rất nhiều so với các sinh viên thuộc dạng "con nhà nghèo" khác. Tuy nhiên, người thuê vẫn có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Đơn cử là việc bị mất cắp những phương tiện, vật dụng có giá trị như xe máy, điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng...

Anh Đặng Ngọc Q. (thuê phòng tại một chung cư trên địa bàn phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, do có nhiều năm đi thuê trọ tại Hà Nội, anh đã trực tiếp và gián tiếp chứng kiến không ít những vụ việc đáng tiếc xảy ra tại các căn phòng trọ dạng nhà ống, chung cư mini. Có người bạn của anh chỉ trong khoảng vài tháng đã liên tục mất trộm, từ điện thoại cho đến máy tính bảng Ipad, rồi đến cả máy tính bàn, cho đến tivi, quạt điện. Anh bạn này đã nhiều lần báo với chủ nhà yêu cầu lắp camera chống trộm, song chủ nhà nói rằng khách thuê thích thì "tự đi mà lắp".

Bản thân anh Q. cũng chỉ trong vòng một thời gian ngắn phát hiện thấy liên tục bị mất tiền. Số tiền thực ra không phải là quá lớn, song cũng khiến anh rất khó chịu. Anh bí mật lắp camera thì mới phát hiện thủ phạm chính là... bảo vệ của căn chung cư mà anh đang thuê. Người bảo vệ có tính gian là Lê Quốc Khánh (sinh năm 1966, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khánh khai nhận, do thấy anh Q. thường xuyên khóa cửa đi làm, nên đối tượng đã đột nhập vào nhà 4 lần và lấy trộm 17 triệu đồng.

Chị Hoa, thuê trọ tại một căn nhà ống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm chia sẻ. Khu vực chị đang thuê được cho là an ninh rất tốt, khi mà lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra, có các biện pháp bảo đảm trật tự an ninh. Những vụ mất cắp cũng khá hy hữu mới xảy ra, song chị Hoa lại cảm thấy bất an khi những lúc chị đi làm về muộn hay bị một số khách thuê khác tầng cố tình va chạm, sàm sỡ. Thậm chí chị còn cảm thấy dường như phòng mình bị ai đó quay trộm...

Của ai nấy giữ?

Theo anh Phạm Đại Thành, nhân viên một công ty Bất động sản - đồng thời có kinh nghiệm nhiều năm thuê phòng tại chung cư mini - so với các khu nhà trọ, nhà tập thể cũ thì các phòng trọ tại căn nhà ống hoặc chung cư mini sạch sẽ và tiện ích hơn hẳn (phòng mới, vệ sinh khép kín, bếp nấu ăn trong phòng và có tầng để xe chung), giá cả phải chăng nên được nhiều người lựa chọn.

Tuy vậy, để tiết kiệm diện tích, khi xây dựng, chủ nhà thường thiết kế các phần diện tích sử dụng chung như cầu thang, hành lang khá nhỏ hẹp, các phòng san sát nhau, trong khi số lượng người thuê rất đông lại ít giao tiếp, quan hệ với nhau, phòng nào biết phòng đó nên khi có người lạ vào rất khó phát hiện.

Bên cạnh đó, một số nhà chung cư không thuê bảo vệ, chủ nhà không thường xuyên có mặt để kiểm tra, quản lý, thành phần thuê trọ đa dạng, phức tạp. Nhiều người thuê nhà trọ mất cảnh giác, chủ quan lơ là trong việc bảo vệ tài sản của mình. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng xấu đã trà trộn vào trong các phòng trọ để trộm cắp tài sản, thậm chí gây án mạng.

Để đảm bảo an ninh trật tự tại các khu chung cư mini, anh Thành cho rằng, chủ nhà cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, mở sổ theo dõi người đến thuê trọ, đánh số phòng, photo giấy tờ tùy thân, làm thủ tục kê khai tạm trú cho người thuê trọ tại công an phường... Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người đến thuê trọ như lắp đặt hệ thống camera an ninh, thuê bảo vệ chuyên nghiệp trực 24/24h nhằm kiểm soát số lượng người ra, vào hàng ngày và kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.

Về phía người thuê trọ tại các chung cư mini, cần tuân thủ nghiêm các quy định về khai báo tạm trú, tạm vắng, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, kịp thời thông báo tới lực lượng bảo vệ chung cư và công an địa phương khi phát hiện sự việc bất thường tại khu nhà.

Trung tá Vũ Đức Bình, điều tra viên kỳ cựu phòng CSHS, Công an Hà Nội lưu ý để giảm thiểu rủi ro cho cả chủ trọ và người thuê: Thứ nhất cần có một hợp đồng thuê trọ rõ ràng với những điều kiện hợp lý đúng theo quy định pháp luật. Cùng với đó nên chủ động đăng ký tạm trú tạm vắng để đảm bảo quyền và lợi ích của mình nếu sau này có phát sinh vấn đề. Thứ hai, nên lắp đặt các thiết bị để đảm bảo an ninh phòng trọ. Tùy vào điều kiện kinh tế, chủ trọ có thể tiến hành lắp đặt hệ thống camera, khóa vân tay, hệ thống báo cháy, bình xịt chữa cháy… Thường xuyên quan sát để kiểm tra người lạ mặt xuất hiện. Thứ ba, chủ nhà trọ nên đặt ra một số nguyên tắc ngay từ khi ký kết hợp đồng cho thuê trọ. Yêu cầu sinh viên, người lao động thuê cung cấp đủ giấy tờ tuỳ thân, nếu có người vào phòng ngủ qua đêm thì phải báo cáo. Nếu vi phạm nhẹ có thể nhắc nhở, nặng thì chủ trọ có thể báo cáo với chính quyền địa phương để quản lý an ninh khu nhà trọ mình cho thuê...

Luật sư Nguyễn Đức Duân, thuộc Đoàn luật sư Hà Nội cho biết các chủ căn hộ, chung cư mini mở dịch vụ cho thuê trọ thì bắt buộc phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Trong đó có nhiều nội dung thuộc về trách nhiệm của chủ nhà như: Định kỳ hàng tháng phải báo cáo tình hình chấp hành điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ quan Công an; Có sổ đăng ký khách tạm trú; Thực hiện việc vào sổ trước khi khách vào phòng nghỉ; trình báo tạm trú với cơ quan Công an khu vực trước 23 giờ trong ngày... Tuy nhiên vẫn có tình trạng chủ cơ sở chỉ quan tâm đến việc hàng tháng thu tiền của khách thuê, buông lỏng việc quản lý, không có ý thức bảo đảm trật tự an toàn tại các căn phòng cho thuê cơ sở kinh doanh của mình.