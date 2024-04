Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

(GLO)- Tại Gia Lai, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt thấp do thiếu vắc xin, trong khi đó, bệnh lây truyền qua động vật kiểm soát chưa chặt chẽ đã làm gia tăng nguy cơ nguy cơ mắc bệnh và bùng phát.

(GLO)- Trong 2 ngày (4 và 5-4), tại TP. Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn An toàn tiêm chủng năm 2024 cho trên 50 học viên là cán bộ, nhân viên y tế chuyên trách tiêm chủng thuộc Trung tâm Y tế 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Theo tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, tối 2-4, đơn vị tiếp nhận và cấp cứu thành công 1 bệnh nhân bị sốc phản vệ mức độ nặng do thuốc ngậm dạng kẹo mua ở nhà thuốc.

(GLO)- Sáng 2-4, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Krông Pa tổ chức chương trình “Vươn cao Việt Nam”, tặng quà học sinh mầm non trên địa bàn huyện.