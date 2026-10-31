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Nghi vấn rò rỉ kết quả Quả bóng vàng 2026, cảnh sát Pháp vào cuộc

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, dân trí, The Guardian)

(GLO)- Những khoản cá cược bất thường trị giá hơn 264.000 USD trên nền tảng Polymarket, với dự đoán chính xác thứ hạng 5 cầu thủ dẫn đầu Quả bóng vàng 2026, đang làm dấy lên nghi vấn rò rỉ thông tin nội bộ. Ban tổ chức giải thưởng đã mở cuộc điều tra và liên hệ cảnh sát Pháp.

Tạp chí France Football, đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng, đang điều tra 1 loạt giao dịch cá cược đáng ngờ trên nền tảng Polymarket sau khi phát hiện 12 tài khoản có những dự đoán trùng khớp với kết quả chung cuộc của giải thưởng năm 2026.

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Kết quả 5 cái tên đứng đầu Quả bóng vàng 2026 nghi bị rò rỉ. Ảnh: Reuters

Báo The Guardian (Anh) ngày 30-10 đưa tin, nhóm tài khoản này đã đặt cược tổng cộng hơn 264.000 USD vào các kịch bản liên quan đến Quả bóng vàng trước lễ trao giải, qua đó thu về khoản lợi nhuận gần 200.000 USD.

Tại lễ trao giải diễn ra ngày 26-10 ở London (Anh), tiền đạo Harry Kane giành danh hiệu Quả bóng vàng, xếp sau lần lượt là Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri và Lionel Messi. Đây cũng chính là thứ tự mà nhóm tài khoản nói trên đã dự đoán trước đó.

Theo cuộc điều tra của chuyên trang tài chính Pháp Upside, 12 tài khoản đáng ngờ được tạo trong khoảng thời gian từ ngày 1-20/10. Trong đó, 7 tài khoản không tham gia bất kỳ thị trường cá cược nào khác, còn 6 tài khoản thực hiện giao dịch đầu tiên chỉ khoảng 15 phút sau khi được tạo.

Các tài khoản tập trung tiền vào những dự đoán liên quan đến thứ hạng của các cầu thủ, thay vì phân bổ vào nhiều kết quả khác nhau.

Đáng chú ý, Upside phát hiện một tài khoản đã đặt cược đầy đủ vào cả 5 vị trí theo đúng thứ tự kết quả cuối cùng. Nhóm tài khoản còn lại cũng tham gia các giao dịch dự đoán những vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Ông Raphael Pautard, đồng sáng lập Upside, cho biết nhóm điều tra đã lần theo dấu vết giao dịch trên blockchain và xác định một tài khoản có liên quan đến nền tảng tài chính Deblock của Pháp.

Nền tảng này được cho là có khả năng xác định danh tính khách hàng đứng sau một tài khoản tham gia cấp vốn cho các khoản cược. Tuy nhiên, danh tính người liên quan chưa được công bố.

Sau khi tiếp nhận những phát hiện từ Upside, France Football đã mở cuộc điều tra nội bộ và liên hệ cảnh sát Pháp để làm rõ vụ việc.

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