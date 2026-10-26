Quả bóng vàng 2026: Harry Kane được đánh giá cao, Yamal vẫn là đối thủ lớn

(GLO)- Trước lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 tại London (Anh), Harry Kane nhận được sự ủng hộ trong nhiều khảo sát và dự đoán được báo chí công bố. Tuy nhiên, Lamine Yamal vẫn là ứng viên đáng chú ý nhờ thành công cùng Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich và đội tuyển Anh đã vượt Lamine Yamal để trở thành ứng viên được đánh giá cao nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng nam 2026.

Trước đó, cầu thủ trẻ của Barcelona từng giữ vị trí dẫn đầu. 2 ngôi sao liên tục đổi chỗ trong các dự đoán trước ngày công bố kết quả.

Harry Kane (trái) bỏ xa Lamine Yamal với cơ hội chiến thắng cao gấp hơn 3 lần đối thủ.

Cuộc khảo sát do báo New York Times thực hiện trong giới bóng đá, với sự tham gia của các cầu thủ, huấn luyện viên và lãnh đạo câu lạc bộ, cho thấy Kane đứng đầu với 1.103 điểm, Yamal xếp thứ hai với 991 điểm, còn Kylian Mbappe đứng thứ ba với 728 điểm.

Trong cuộc bầu chọn mô phỏng do ESPN tổ chức với 20 nhà báo thể thao đại diện 20 quốc gia, tiền đạo người Anh tiếp tục giữ vị trí cao nhất.

Thành tích ghi bàn là cơ sở nổi bật trong những đánh giá dành cho Kane. Tiền đạo 33 tuổi đã ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern Munich ở mùa giải 2025-2026, góp phần giúp đội bóng giành chức vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia và Siêu cúp Đức.

Anh ghi thêm 12 bàn cho đội tuyển Anh, nâng tổng số pha lập công ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển lên 73 bàn.

Trong khi đó, Yamal có 24 bàn thắng và 18 đường kiến tạo cho Barcelona ở mùa giải 2025-2026. Cầu thủ 19 tuổi cùng đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch La Liga và cùng Tây Ban Nha đăng quang tại World Cup 2026.

Chia sẻ với The Sun, cựu tiền đạo đội tuyển Anh Gary Lineker nghiêng về khả năng Kane chiến thắng nhờ hiệu suất ghi bàn và đóng góp toàn diện.

Tuy nhiên, ông đánh giá cuộc cạnh tranh giữa Kane và Yamal khá cân bằng, đồng thời lưu ý chức vô địch World Cup của Tây Ban Nha có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của những người bỏ phiếu.

Nếu giành Quả bóng vàng 2026, Kane sẽ trở thành cầu thủ Anh đầu tiên được vinh danh sau Michael Owen (năm 2001) và là người thứ 5 của bóng đá Anh đoạt giải, sau Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan và Owen.