Quả bóng vàng 2026: Bạn chọn Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe hay Lionel Messi?

(GLO)- Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 diễn ra rạng sáng 27-10 (giờ Việt Nam), với cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe và Lionel Messi. Theo bạn, ai sẽ được xướng tên ở danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới năm nay?

Sau mùa giải 2025-2026 với nhiều dấu ấn ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, cuộc đua Quả bóng vàng 2026 đang đi đến hồi kết. Danh sách 30 ứng viên do tạp chí France Football công bố quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Lionel Messi được nhắc đến như những gương mặt nổi bật.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 27-10. Ảnh: FF

Cuộc đua đang nóng lên trước giờ công bố kết quả. Theo bạn, Harry Kane sẽ lần đầu chạm tay vào Quả bóng vàng, Lamine Yamal tạo nên bất ngờ, Mbappe lên ngôi hay một cái tên khác sẽ chiến thắng? Hãy để lại dự đoán của bạn trong phần bình chọn bên dưới nhé.

Thăm dò ý kiến Quả bóng vàng 2026: Ai sẽ là người chiến thắng? 1. Harry Kane 2. Lamine Yamal 3. Kylian Mbappe 4. Lionel Messi 5. Cầu thủ khác Gửi Xem kết quả

Theo tiêu chí bình chọn, các yếu tố được xem xét gồm màn trình diễn cá nhân, thành tích tập thể và danh hiệu đạt được, cùng đẳng cấp và tinh thần fair-play. Hội đồng giám khảo gồm các nhà báo thể thao quốc tế sẽ lựa chọn những cầu thủ xuất sắc nhất theo thứ tự ưu tiên.

Lễ trao giải năm nay diễn ra tại nhà hát London Palladium (Anh) vào tối 26-10 theo giờ địa phương, tương ứng khoảng 3 giờ ngày 27-10 tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại London, nhân dịp giải thưởng bước sang năm thứ 70 kể từ lần đầu ra đời vào năm 1956.