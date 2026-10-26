Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Quả bóng vàng 2026: Bạn chọn Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe hay Lionel Messi?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo UEFA, Dân Trí)

(GLO)- Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 diễn ra rạng sáng 27-10 (giờ Việt Nam), với cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe và Lionel Messi. Theo bạn, ai sẽ được xướng tên ở danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới năm nay?

Sau mùa giải 2025-2026 với nhiều dấu ấn ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, cuộc đua Quả bóng vàng 2026 đang đi đến hồi kết. Danh sách 30 ứng viên do tạp chí France Football công bố quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Lionel Messi được nhắc đến như những gương mặt nổi bật.

qua-bong-vangpng.png
Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 27-10. Ảnh: FF

Cuộc đua đang nóng lên trước giờ công bố kết quả. Theo bạn, Harry Kane sẽ lần đầu chạm tay vào Quả bóng vàng, Lamine Yamal tạo nên bất ngờ, Mbappe lên ngôi hay một cái tên khác sẽ chiến thắng? Hãy để lại dự đoán của bạn trong phần bình chọn bên dưới nhé.

Thăm dò ý kiến

Quả bóng vàng 2026: Ai sẽ là người chiến thắng?

Theo tiêu chí bình chọn, các yếu tố được xem xét gồm màn trình diễn cá nhân, thành tích tập thể và danh hiệu đạt được, cùng đẳng cấp và tinh thần fair-play. Hội đồng giám khảo gồm các nhà báo thể thao quốc tế sẽ lựa chọn những cầu thủ xuất sắc nhất theo thứ tự ưu tiên.

Lễ trao giải năm nay diễn ra tại nhà hát London Palladium (Anh) vào tối 26-10 theo giờ địa phương, tương ứng khoảng 3 giờ ngày 27-10 tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại London, nhân dịp giải thưởng bước sang năm thứ 70 kể từ lần đầu ra đời vào năm 1956.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quy Nhơn United bùng nổ với 4 bàn thắng trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026 - 2027.

Quy Nhơn United bùng nổ với 4 bàn thắng trên sân nhà

V-League

(GLO)- Chiều 23-10, trên sân vận động Quy Nhơn, CLB Quy Nhơn United tiếp đón Lâm Đồng trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026 - 2027. Với lợi thế sân nhà, đội bóng đất võ đã có màn trình diễn thăng hoa, giải tỏa áp lực sau những vòng đấu không như mong đợi.

V.League: Số lượng hay chất lượng?

V.League: Số lượng hay chất lượng?

Bóng đá

Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. 

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

Bóng đá

(GLO)- David Beckham đang được đề cập như một gương mặt có thể cạnh tranh với ông Gianni Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) năm 2027. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cựu đội trưởng tuyển Anh quyết định tranh cử hay được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) lựa chọn.

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

V-League

(GLO)- Chiều 16-10, Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân vận động Bà Rịa, đối đầu với Bình Minh Sài Gòn ở trận đấu sớm vòng 3 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Hạn chế trong phối hợp khiến đội bóng đất võ tiếp tục thất bại, chưa có được chiến thắng nào kể từ đầu mùa giải.

Khai mạc Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Khai mạc Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Bóng đá

(GLO)- Tối 16-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku), Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026 chính thức khai mạc. Giải quy tụ 15 đội bóng phong trào khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trong đó có nhiều siêu phủi của làng bóng đá sân 7.

null