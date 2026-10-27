Harry Kane giành Quả bóng vàng nam 2026

(GLO)- Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich và đội tuyển Anh giành Quả bóng vàng nam 2026 tại lễ trao giải ở London, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên nhận danh hiệu này sau 25 năm.

Rạng sáng 27-10 (giờ Việt Nam), tại Nhà hát London Palladium, cựu danh thủ Brazil Ronaldo đã xướng tên Harry Kane là chủ nhân Quả bóng vàng nam 2026.

Tiền đạo 33 tuổi lần đầu nhận giải sau khi vượt qua các ứng viên, trong đó có Kylian Mbappe và Lamine Yamal.

Kane là cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng kể từ Michael Owen năm 2001.

Tiền đạo Harry Kane của đội tuyển Anh nhận Quả Bóng Vàng tại lễ trao giải ở nhà hát London Palladium, London, Anh, ngày 26-10. Ảnh: AP

Theo Reuters, ở mùa giải 2025-2026, anh ghi 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường cho Bayern Munich, góp phần giúp đội bóng Đức giành chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức.

Trong màu áo đội tuyển Anh, Kane ghi 6 bàn tại World Cup 2026 và cùng đội tuyển vào bán kết.

Đội tuyển Anh sau đó kết thúc giải ở vị trí thứ ba. Trước khi nhận Quả bóng vàng nam 2026, anh cũng được vinh danh ở hạng mục Tiền đạo nam xuất sắc nhất năm.

Kane trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Tottenham Hotspur và trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB.

Sau khi chuyển đến Bayern Munich vào tháng 8-2023, anh giành các danh hiệu tập thể tại Đức.

Ở cấp đội tuyển, Kane từng nhận danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018 với 6 bàn thắng và cùng tuyển Anh vào chung kết Euro 2020, Euro 2024.

Tại lễ trao giải năm nay, Quả bóng vàng nữ thuộc về Alexia Putellas. Cầu thủ người Tây Ban Nha, hiện khoác áo London City Lionesses, có lần thứ 3 nhận danh hiệu sau các năm 2021 và 2022.

Lamine Yamal giành giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm, trong khi Unai Simon được vinh danh ở hạng mục Thủ môn nam xuất sắc nhất. HLV đội tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente nhận giải HLV đội nam xuất sắc nhất. Paris Saint-Germain được chọn là CLB nam xuất sắc nhất năm.

Lễ trao giải năm nay đánh dấu 70 năm ra đời Quả bóng vàng và lần đầu được tổ chức tại London. Theo Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), việc lựa chọn thủ đô nước Anh nhằm tri ân Stanley Matthews, cầu thủ giành danh hiệu đầu tiên năm 1956.