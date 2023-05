Nghi án phân xác ở Bình Dương: Thay đổi đặc điểm nhận dạng nạn nhân

Công an Bình Dương xác định nạn nhân nghi án phân xác là nam giới đã trưởng thành, cao khoảng 1,68 - 1,7 m, tử vong từ 8 đến 14 ngày.

Ngày 28-5, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục phát đi thông báo truy tìm tung tích, lai lịch nạn nhân liên quan vụ phát hiện bộ phận tay, chân ở bãi đất trống trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đặc điểm nhận dạng nạn nhân có sự thay đổi so với nhận định ban đầu. Cụ thể, công an xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68 - 1,7 m, tử vong từ 8 đến 14 ngày (khoảng ngày 10-5 đến khi phát hiện).

Để việc tìm kiếm nạn nhân diễn ra nhanh hơn, Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, nếu phát hiện người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có đặc điểm giống những phần thi thể được thu giữ nêu trên; các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối..., đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT công an tỉnh.

Theo nhận định, đây là một vụ án mạng phân xác. Công an Bình Dương cho biết danh tính người trình báo sẽ được bảo mật; đồng thời đề xuất khen thưởng với tin báo hữu ích của các cá nhân, tổ chức giúp khám phá vụ án.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 24-5, người dân đi ngang khu đất trống ở khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh thì phát hiện 2 đoạn chân người nên trình báo công an.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã thu giữ thêm 2 đoạn tay có gắn móng giả. Vì vậy, kết quả điều tra ban đầu mới nhận định nạn nhân là nữ, chưa rõ nhân thân, lai lịch.