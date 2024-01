(GLO)- Ngày 25-1, đoàn khảo sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Đức Cơ về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hương (tổ 6, thị trấn Chư Ty).

(GLO)- Sáng 24-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách tại huyện Chư Păh.

(GLO)- Sáng 24-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do ông Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho hộ nghèo xã Ia Kênh (TP. Pleiku) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

(GLO)- Đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh-Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Bộ Công an vừa có buổi làm việc để thông báo kết luận kiểm tra các mặt công tác nghiệp vụ PCCC-CNCH năm 2023 tại Công an tỉnh Gia Lai.