Tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết biên cương” chào Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Ia Pnôn

Tin liên quan Xuân đến sớm nơi biên cương

Với tinh thần đồng hành, sẻ chia với phụ nữ, trẻ em nơi biên cương để “không ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: tặng 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng quà Tết cho 60 hội viên phụ nữ khó khăn của xã.

Ngoài ra, chương hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Rơ Lan Phân (làng Bua); trao kinh phí xây dựng 3 nhà vệ sinh, 3 mô hình sinh kế; 1 bộ máy vi tính, máy in cho Hội LHPN xã Ia Pnôn; hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Ia Pnôn xây dựng nông thôn mới; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn 727. Tổng kinh phí các hoạt động là 164 triệu đồng, trong đó, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đóng góp 131 triệu đồng, còn lại của Hội LHPN tỉnh và Hội phụ nữ Công an huyện Đức Cơ

Dịp này, chương trình giao lưu văn nghệ với bà con, chiếu các phóng sự do Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện nhằm tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện nghiêm các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, phòng chống nạn tảo hôn.

Chương trình cũng truyền thông đến bà con tình hình an ninh, trật tự, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác để đón mùa Xuân mới yên vui, an toàn và đầm ấm; cùng chung tay với các ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã biên giới.