Ngành Giáo dục Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định và các Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: Nguyễn Văn Long, Bùi Khoa Nghi chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; UBND và phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố.

Năm học 2022-2023, mặc dù tiếp tục chịu tác động của hậu Covid-19, thiên tai và diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như khu vực, song ngành Giáo dục tỉnh đã chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học. Toàn tỉnh có 759 trường mầm non và phổ thông với 415.742 học sinh (giảm 2 trường, tăng 1.540 học sinh so với năm học 2021-2022). Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học bậc mầm non đạt 92,04%; bậc tiểu học đạt 99,9%; bậc THCS đạt 93,6% và bậc THPT đạt 57,5%.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà tiếp tục có nhiều chuyển biến đồng bộ, toàn diện và rõ nét. Theo đó, tại kỳ thi học sinh giỏi các cấp, tỉnh có nhiều học sinh đạt giải. Cụ thể: 332 em đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; 122 em đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh bảng A và 416 em đạt giải ở bảng B; 23/58 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2022-2023 (1 giải nhất, 4 giải nhì, 11 giải ba, 7 giải khuyến khích).

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học có 38 dự án xuất sắc được trao giải; trong đó, 2 dự án được chọn đại diện tỉnh tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia có 1 dự án đạt giải nhì. Ngoài ra, Gia Lai còn có 1 dự án đạt giải nhì tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” và Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2023 chung của tỉnh là 97,79%. Trong đó, hệ giáo dục phổ thông đạt 98,92%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 75,80%; toàn tỉnh có 14 trường THPT có 100% học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 449/759 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 59%).

Bên cạnh đó, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục được toàn ngành thực hiện tốt theo lộ trình. Quy mô dạy học 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học là 4.467 lớp (chiếm 80,3%) với 139.245 học sinh (chiếm 80,9%); trong đó, 100% học sinh các lớp 1, 2, 3 đều được tổ chức học 2 buổi/ngày…

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của ngành trong năm học 2022-2023 và đề ra nhiều giải pháp khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian đến. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: giải pháp huy động trẻ mầm non ra lớp; triển khai dạy học 2 buổi/ngày bậc tiểu học đáp ứng lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; kết quả thực hiện công tác dồn ghép trường, điểm trường và dồn ghép lớp ở địa bàn vùng sâu, vùng xa; tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10…

Để thực hiện đạt hiệu quả toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm học 2023-2024, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết bài toán thiếu giáo viên bằng các giải pháp đã đề ra; hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Cùng với đó, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng-an ninh; công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể dục-thể thao, y tế trường học; đảm bảo an toàn trường học, chủ động phòng-chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực GD-ĐT, bảo đảm dân chủ trường học; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành; đồng thời, tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Dịp này, Viettel Gia Lai đã trao bảng tượng trưng tặng 720 suất học bổng “Vì em hiếu học” với tổng trị giá 1,44 tỷ đồng cho Sở GD-ĐT nhằm động viên các em học sinh nghèo vượt khó học tốt (bậc tiểu học và THCS) trên địa bàn tỉnh vào đầu năm học mới.