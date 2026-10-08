Nga bác tin ca bệnh thứ hai sau gần 5.000 xét nghiệm

(GLO)- Ngày 8-10, Cơ quan giám sát y tế công cộng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết gần 5.000 xét nghiệm liên quan đến ca tử vong của nữ nhân viên Viện Nghiên cứu dịch hạch ở Siberia không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm, đồng thời bác bỏ thông tin có thêm người mắc bệnh.

Theo đó, Rospotrebnadzor đã hoàn tất kiểm tra những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên.

Cơ quan này cũng cho biết xét nghiệm sau tử vong không tìm thấy các vi sinh vật mà người phụ nữ từng làm việc cùng tại Viện Nghiên cứu.

Tuy nhiên, nguyên nhân gây viêm phổi dẫn đến tử vong vẫn chưa được xác định.

Trung tâm Hỗ trợ y tế và cứu hộ, một bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm, tại thị trấn Shelekhov, tỉnh Irkutsk, Nga trong ảnh chụp ngày 5-10-2026. Ảnh: Reuters

Người tử vong là cô Darya Shipilova, 28 tuổi, làm việc tại Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk ở vùng Siberia. Cô qua đời ngày 2-10 sau khi được điều trị tại một bệnh viện ở thị trấn Shelekhov.

Cơ quan chức năng Nga xác định đây là trường hợp viêm phổi chưa rõ căn nguyên.

Một số thông tin trên truyền thông cho rằng ca tử vong có thể liên quan đến dịch hạch, nhưng giả thuyết này chưa được xác nhận.

Sau vụ việc, khoảng 200 người được đưa vào diện cách ly. Trong thông báo ngày 7-10, Rospotrebnadzor khẳng định không có nguy cơ bùng phát dịch và đang thu hẹp các biện pháp phòng ngừa.

Khoảng 90% số người cách ly đã được cho về và không ghi nhận ca dịch hạch nào trong nhóm tiếp xúc với nữ nhân viên.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn đề nghị Nga cung cấp thêm dữ liệu để làm rõ vụ việc.

Ngày 7-10, bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc bộ phận Quản lý dịch bệnh và đại dịch của WHO, cho biết cần biết những xét nghiệm nào đã được thực hiện, các tác nhân gây bệnh nào được kiểm tra và nguyên nhân khiến nữ nhân viên tử vong.

WHO ban đầu đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng ở mức thấp dựa trên thông tin hiện có, nhưng cho biết chưa đủ dữ liệu để đánh giá đầy đủ.

Tổ chức này đã đề nghị hỗ trợ Nga và yêu cầu xác minh thông tin truyền thông về 1 nhân viên thứ 2 mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.