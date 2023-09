Tuyên bố đưa ra trong buổi thuyết trình tại tổ chức Hội đồng Quan hệ đối ngoại ở New York (Mỹ). Trong đó, ông Stoltenberg nhấn mạnh việc xung đột vẫn đang tiếp diễn không cho phép NATO mời Ukraine gia nhập tổ chức quân sự ngay. Tổng Thư ký NATO đề xuất Ukraine có thể trở thành thành viên của khối sau khi chấm dứt xung đột.

Ông khẳng định việc cung cấp cho Ukraine vũ khí kiểu phương Tây, huấn luyện cho binh sĩ Ukraine là đang giúp nước này tiến gần tới việc trở thành thành viên NATO. Khối đã công nhận Ukraine là đối tác tiềm năng vào năm 2020.

Hồi tháng 6 năm nay, 20 quốc gia thành viên NATO trong tổng số 31 quốc gia đã chính thức bày tỏ đồng ý để Ukraine gia nhập khối.

Nga luôn coi NATO mở rộng về phía đông là mối đe dọa an ninh đối với mình và viện dẫn Kiev thúc đẩy gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là một trong những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ucraine.